Los ricos también lloran, pero menos

Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona hizo público el miércoles su decisión de dejar en libertad al exfutbolista Dani Alves bajo fianza de un millón de euros a la espera de la sentencia definitiva tras los recursos presentados. Alves, condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven, abandonará la prisión cuando abone la fianza y entregue sus dos pasaportes (brasileño y español), por lo que no podrá volar a Brasil ni a ningún otro destino. La abogada del futbolista presentó un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona y solicitó la puesta en libertad del condenado hasta que no haya sentencia firme y así lo ha acordado finalmente la Audiencia. El tribunal ha estimado que ha disminuido el riesgo de fuga y solo le obliga a comparecer una vez a la semana. El exjugador lleva en el centro penitenciario de Brians 2 desde el 20 de enero de 2023, por lo que ha pasado 420 días en prisión, ni la mitad de la pena con la que fue castigada su probada agresión sexual a una mujer en una discoteca de la ciudad condal. Como es preceptivo, el tribunal le prohíbe acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima, de su puesto de trabajo o los lugares que frecuente la joven. Tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio hasta que no exista sentencia firme. Es evidente que la Justicia española, muy cuestionada por diferentes conceptos y formas, tiene un Código Penal al que ceñirse para juzgar los casos y que las atenuantes o agravantes los deciden los jueces en base a lo que consideran más oportuno y, es de esperar, justo, pero, para los ciudadanos de a pie, la puesta en libertad de Dani Alves tras pasar apenas año y medio en la cárcel es del todo sonrojante. Primero porque es un violador condenado y segundo porque su salida de prisión solo es posible porque tiene dinero, concretamente un millón de euros, ya sean suyos o de la familia Neymar, porque él tiene las cuentas embargadas por otro litigio, en este caso familiar. No hay nada que aleje más a los ciudadanos de la res pública, en todos sus estratos y maneras, que el comprobar que con dinero se puede comprar absolutamente todo, hasta la libertad de un violador. Deprimente. Día Mundial del AguaEl Día Mundial del Agua es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de adoptar prácticas responsables sobre su gestión y para promover la concienciación sobre los problemas relacionados con su acceso y uso equitativo en todo el mundo. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y sin renunciar a nuestros recursos hídricos, que han traído el progreso a Lleida y el Pirineo, debemos tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar común con menos consumo