El aviso para navegantes de Suiza

El empleo de los tribunales para forzar a los gobiernos a aplicar medidas más contundentes contra el cambio climático no ha recibido el rotundo espaldarazo que muchos activistas aspiraban a lograr el martes. Pero sí obtuvo una victoria parcial, cuyas repercusiones podrían ser importantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha dado una de cal y otra de arena. Por un lado, los magistrados han desestimado la demanda que seis jóvenes portugueses habían presentado contra un total de 32 gobiernos europeos a los que acusaban de no hacer lo suficiente contra la crisis climática. Los jueces entienden, entre otras cosas, que no han agotado todas las vías jurídicas disponibles en su país. Pero, en otro caso también climático, el TEDH ha condenado al Gobierno suizo por incumplir sus propios objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero. Entienden los magistrados que Suiza ha contravenido así varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Alrededor de 2.000 mujeres se asociaron para llevar a su Gobierno ante el tribunal porque afirmaban que su falta de acción les pone en riesgo de morir, por ejemplo, durante una ola de calor. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre la falta de acción de las autoridades estatales frente al calentamiento global. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no recoge ningún derecho a un medio ambiente sano como tal. Pero el TEDH ha dictado varias sentencias en esta materia medioambiental al entender que el ejercicio de determinados derechos del convenio puede verse menoscabado por la existencia de daños al entorno y la exposición a riesgos medioambientales. Esa es la vía empleada por las denunciantes, que han recibido el apoyo de organizaciones ecologistas, para llegar ante este tribunal internacional. Puede quedarse en una anécdota o sentar un precedente, pero lo que está claro es que es un aviso para navegantes y que todos los gobiernos han de ponerse las pilas y al menos deben cumplir con aquello que han aprobado sus parlamentos y por cuyo incumplimiento se condena a Suiza.

Tosferina

En las primeras diez semanas de 2024, los casos de tosferina registrados en Lleida quintuplican los de todo el año anterior. Esta es una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis que resulta muy contagiosa, similar a un resfriado, pero con prolongación de la tos. En los adolescentes y adultos jóvenes no suele repercutir gravedad, pero sí en los lactantes menores de 3-4 meses, que presentan una importante morbimortalidad. Y una de las soluciones que piden los expertos es un recordatorio de vacuna que sería el momento de abordar