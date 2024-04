L’avís per a navegants de Suïssa

Creat: Actualitzat:

L’ocupació dels tribunals per forçar els governs a aplicar mesures més contundents contra el canvi climàtic no ha rebut el rotund reconeixement que molts activistes aspiraven a aconseguir dimarts. Però sí que va obtenir una victòria parcial, les repercussions de la qual podrien ser importants. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg, n’ha donat una de freda i una de calenta. D’una banda, els magistrats han desestimat la demanda que sis joves portuguesos havien presentat contra un total de 32 governs europeus als quals acusaven de no fer prou contra la crisi climàtica. Els jutges entenen, entre altres coses, que no han exhaurit totes les vies jurídiques disponibles al seu país. Però, en un altre cas també climàtic, el TEDH ha condemnat el Govern suís per incomplir els seus propis objectius de reducció d’emissions d’efecte d’hivernacle. Entenen els magistrats que Suïssa ha contravingut articles del Conveni Europeu de Drets Humans. Al voltant de 2.000 dones es van associar per portar el seu Govern davant del tribunal perquè afirmaven que la seua falta d’acció els posa en risc de morir, per exemple, durant una onada de calor. És la primera vegada que aquest tribunal es pronuncia sobre la falta d’acció de les autoritats estatals davant de l’escalfament global. El Conveni Europeu de Drets Humans no recull cap dret a un medi ambient sa com a tal. Però el TEDH ha dictat diverses sentències en aquesta matèria mediambiental a l’entendre que l’exercici de determinats drets del conveni pot veure’s menyscabat per l’existència de danys a l’entorn i l’exposició a riscos mediambientals. Aquesta és la via feta servir per les denunciants, que han rebut el suport d’organitzacions ecologistes, per arribar davant d’aquest tribunal internacional. Pot quedar-se en una anècdota o establir un precedent, però el que està clar és que és un avís per a navegants i que tots els governs han de posar-se les piles i almenys han de seguir allò que han aprovat els seus parlaments. Per haver-ho incomplert s’ha condemnat Suïssa.Tos ferinaEn les primeres deu setmanes del 2024, els casos de tos ferina registrats a Lleida quintupliquen els de tot l’any anterior. Aquesta és una infecció respiratòria causada pel bacteri Bordetella pertussis que resulta molt contagiosa, similar a un refredat, però amb prolongació de la tos. En els adolescents i adults joves no sol repercutir gravetat, però sí en els lactants menors de 3-4 mesos, que presenten una important morbimortalitat. I una de les solucions que demanen els experts és un recordatori de vacuna que seria el moment d’abordar