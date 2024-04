Un día para la historia.. y la autoestima

Creado: Actualizado:

Pasaban tres minutos del mediodía cuando el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, o simplemente el Morera, abría por fin sus puertas al público en general, en una emocionante jornada que quedará escrita en la memoria colectiva de Ponent. Porque esta pinacoteca que atesora más de 5.000 obras de arte, desde ayer pasa a tener “casa” propia y deja de ser inquilina tras más de cien años de “nomadismo” por diferentes espacios provisionales de la ciudad. Y es que su azarosa historia, tras acordarse su creación en 1914, dio inicio en 1917 con su inauguración en el Mercat de Sant Lluís, donde ahora aún se levanta la estación de autobuses, para seguir con un itinerario que incluyó con el paso de los años en el Institut d’Estudis Ilerdencs, el edificio del Roser (hoy Parador Nacional) y el Casino de la calle Major hasta recalar en la que debe ser su sede definitiva en la antigua Audiència Provincial, edificio espectacularmente remodelado para sus nuevos usos por el arquitecto Jaume Terés. El de ayer, pues, fue un día cargado de emociones que se percibían desde buena hora de la mañana por la Rambla Ferran, con decenas de personas que esperaban impacientes poder acceder al nuevo espacio artístico. Se mezclaban creadores, políticos en un plano discreto puesto que, al ser período preelectoral, no pudo procederse a la inauguración oficial, y muchos ciudadanos que no quisieron perderse el evento. Era una especie de alegría colectiva que se contagiaba de unos a otros de forma espontánea, al ser conscientes de la transcendencia de lo que se estaba viviendo. En definitiva fue todo un baño de autoestima que, a tenor de lo visto, perdurará en un futuro y seguramente no corto.Y otra cosa que demostró la apertura de puertas del Morera es que puede ser un gran revulsivo para toda Lleida. Y no solo para incrementar la oferta cultural de la ciudad, tanto para movilizar algo más a sus vecinos y atraer a turistas nacionales e internacionales, sino también para revitalizar una Rambla Ferran que, desde hace unos años, ha perdido músculo, situación que ahora es posible revertir. Hoy será otro día de masas, con una edición especial del mercado mensual, con lo que convivirán los visitantes que atraiga el evento con los cientos de ciudadanos que han reservado la visita este primer fin de semana del Morera. Será después de la euforia inicial de las primeras semanas cuando hará falta fijar una especie de hoja de ruta para sacar rédito al nuevo atractivo de la ciudad, con actividades complementarias a las exposiciones en el propio museo y ampliando la oferta de ocio y restauración de este eje neurálgico de Lleida. Pero ahora disfrutemos del momento dulce y felicitémonos toda la sociedad leridana en general de este hito cultural que por fin hemos visto felizmente conseguido.