Un dia per a la història.. i l’autoestima

Creat: Actualitzat:

Passaven tres minuts del migdia quan el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, o simplement el Morera, obria per fi les portes al públic en general, en una emocionant jornada que quedarà escrita en la memòria col·lectiva de Ponent. Perquè aquesta pinacoteca que atresora més de 5.000 obres d’art, des d’ahir passa a tenir casa pròpia i deixa de ser inquilina després de més de cent anys de nomadisme per diferents espais provisionals de la ciutat. I és que la seua agitada història, després de recordar la creació el 1914, es va encetar el 1917 amb la inauguració al Mercat de Sant Lluís, on ara encara s’aixeca l’estació d’autobusos, per continuar amb un itinerari que va incloure amb el pas dels anys l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’edifici del Roser (avui Parador Nacional) i el Casino del carrer Major fins a recalar en la que ha de ser la seu definitiva a l’antiga Audiència Provincial, edifici espectacularment remodelat per als nous usos per l’arquitecte Jaume Terés. El d’ahir, doncs, va ser un dia carregat d’emocions que es percebien des de bona hora del matí per la rambla Ferran, amb desenes de persones que esperaven impacients poder accedir al nou espai artístic. Es barrejaven creadors, polítics en un pla discret ja que, al ser període preelectoral, no es va poder procedir a la inauguració oficial, i molts ciutadans que no van voler perdre’s l’esdeveniment. Era una mena d’alegria col·lectiva que s’encomanava d’uns a altres de forma espontània, al ser conscients de la transcendència del que es vivia. En definitiva va ser tot un bany d’autoestima que, d’acord amb el que s’hi va veure, perdurarà en un futur i segurament no curt.I una altra cosa que va demostrar l’obertura de portes del Morera és que pot ser un gran revulsiu per a tot Lleida. I no només per incrementar l’oferta cultural de la ciutat, tant per mobilitzar una mica més els seus veïns i atreure turistes nacionals i internacionals, sinó també per revitalitzar una rambla Ferran que, des de fa uns anys, ha perdut múscul, situació que ara és possible revertir. Avui serà un altre dia de masses, amb una edició especial del mercat mensual, amb el qual conviuran els visitants que atregui l’esdeveniment amb els centenars de ciutadans que han reservat la visita aquest primer cap de setmana del Morera. Serà després de l’eufòria inicial de les primeres setmanes quan caldrà fixar una espècie de full de ruta per treure rèdit al nou atractiu de la ciutat, amb activitats complementàries a les exposicions al mateix museu i ampliant l’oferta de lleure i restauració d’aquest eix neuràlgic de Lleida. Però ara gaudim del moment dolç i felicitem-nos tota la societat lleidatana en general d’aquesta fita cultural que per fi hem vist feliçment assolida.