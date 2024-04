Una cesta cada vez más costosa

Creado: Actualizado:

Los precios de los alimentos básicos van subiendo de una forma paulatina e imparable, y la gran parte de veces no en la misma proporción que el aumento de los salarios. La pasada semana, el informe Construyendo la cesta de la compra que elabora Kantar Worldpanel cuantificaba este incremento: nada más y nada menos que el coste de la cesta básica de la compra se ha incrementado un 47 por ciento en solo cuatro años. Para llegar a esta conclusión, el estudio incluye productos prácticamente imprescindibles en todos los hogares como son aceite, arroz, café, detergente y galletas. Por poner unos ejemplos claros solo hace falta recordar cómo ha subido el litro del aceite de oliva, pasando de los poco más de seis euros en enero de 2023 hasta llegar un año después a los casi diez, aunque en los últimos días el precio se ha reducido ligeramente en origen. Y si el aceite ha llegado a unos niveles de récord, ahora parece que le toca el turno al café. Un bote de 200 gramos de este oro negro soluble salía hace menos de un año por menos de 5 € y ahora se paga como mínimo a 6,65. Y los expresos en los bares también han seguido la misma tónica. En este sentido, los analistas auguran que la escalada récord de hasta un 120% más en los precios del cacao, y por lo tanto del chocolate, y el café podría continuar, impulsada por condiciones climáticas adversas y expectativas de demanda. Ante este panorama no es de extrañar que el consumidor opte cada vez más por las marcas blancas, que ya suponen la mitad de la cesta de la compra. Y a buen seguro esta tendencia irá cada vez más al alza.Oriente Próximo, un polvorínEl ataque iraní de la noche del sábado contra Israel, con cientos de drones que tardaron “varias horas” en llegar a su destino y, por tanto, poca efectividad tuvieron, no hace más que alimentar la tensión que desde hace medio año vive Oriente Próximo. El Estado hebreo, con un sofisticado sistema de protección tecnológico para evitar agresiones de este tipo y con la ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, magnificó los mínimos daños causados (el 99% de drones fueron desactivados y solo una niña resultó herida) y se lo tomó prácticamente como una declaración de guerra, a la que pretende dar una respuesta más que contundente. Da igual que la actuación iraní responda a un ataque previo de Israel el 1 de abril contra el consulado de Teherán en Damasco, que causó la muerte de seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Buscar culpables es inútil pero lo que queda claro es que la región, más que castigada, será la que sufrirá aún más las consecuencias de esta sinrazón y quién sabe si estas consecuencias no llegarán a otras muchas partes del mundo