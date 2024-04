Lleida, retos deportivos al alcance de la mano

Creado: Actualizado:

El fin de semana se ha saldado en las comarcas de Lleida con unos excelentes resultados deportivos que abren grandes esperanzas de estar en el top estatal en muchas ligas. Así, el histórico Llista de hockey logró una memorable victoria frente al todopoderoso Barça, lo que le permite depender de sí mismo para seguir en la OK Liga. No ha sido una temporada fácil para el equipo de Edu Amat pero el final ya está en sus manos. Y como guinda para el hockey leridano, el Alpicat, que lleva cuatro años persiguiendo el sueño de estar en la élite, deja de ser el eterno aspirante y ya es matemáticamente el equipo de la máxima categoría de este deporte. En el apartado femenino, el Vila-sana no logró meterse en la final de la Copa de la Reina, pero las del Pla han vuelto a demostrar esta temporada que es uno de los mejores equipos femeninos y que tanto en Europa como en España es ya un referente. Por lo que respecta al fútbol, el Lleida Esportiu solo pudo empatar en el patatal de Cerdanyola, pero está en sus manos subir de forma directa a la Primera RFEF, equivalente a la Segunda B de antes, mínima categoría en la que la ciudad de Lleida merece estar por historia, afición y tradición. Los de la capital de Ponent tienen dos finales por delante, la del domingo en el Camp d’Esports frente al Europa (ahora tras el Lleida a un punto) y el definitivo y último partido de la liga, frente al Hércules (actual líder) en Alicante. De infarto.

Por su parte, el equipo femenino del AEM conquistó el domingo una victoria épica frente al Athletic B en un Recasens lleno, que le da el pasaporte para jugar el play off del ascenso a la Primera División y poder medirse el año que viene con las balones de oro Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, entre otras muchas cracks del balompié femenino que, como se demostró con las más de 35.000 personas que asistieron al partido de Champions del Barça del sábado, cada día tiene más seguidores. Sin dejar el fútbol, el Mollerussa y su victoria frente al Girona B le permiten prácticamente asegurarse su permanencia en la Tercera RFEF y asentarse en esta categoría a la espera de nuevos retos. Y por último, y no por ello de menos importancia, el baloncesto, con un Força Lleida imparable y con una afición en comunión permanente con su equipo que jugará también el play off para subir a la ACB. Orgullo leridano al máximo.

‘Esclata’ Sant Jordi

El optimismo que nos llega del deporte leridano se extiende hoy a la literatura, con un Sant Jordi que de nuevo será de récord en cuanto a escritores de Ponent con libros publicados y con muchas ganas de salir a la calle y disfrutar de la Diada catalana de la cultura y las rosas