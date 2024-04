Lleida, reptes esportius a l’abast de la mà

Creat: Actualitzat:

El cap de setmana s’ha saldat a les comarques de Lleida amb uns excel·lents resultats esportius que obren grans esperances d’estar al top estatal en moltes lligues. Així, l’històric Llista d’hoquei va aconseguir una memorable victòria davant del totpoderós Barça, cosa que li permet dependre de si mateix per seguir a l’OK Lliga. No ha estat una temporada fàcil per a l’equip d’Edu Amat però el final ja està a les seues mans. I com a guinda per a l’hoquei lleidatà, l’Alpicat, que fa quatre anys que persegueix el somni d’estar a l’elit, deixa de ser l’etern aspirant i ja és matemàticament l’equip de la màxima categoria d’aquest esport. En l’apartat femení, el Vila-sana no va aconseguir ficar-se a la final de la Copa de la Reina, però les del Pla han tornat a demostrar aquesta temporada que és un dels millors equips femenins i que tant a Europa com a Espanya és ja un referent. Pel que respecta al futbol, el Lleida Esportiu només va poder empatar al patatar de Cerdanyola, però està a les seues mans pujar de forma directa a la Primera RFEF, equivalent a la Segona B d’abans, mínima categoria en la qual la ciutat de Lleida mereix ser per història, afició i tradició. Els de la capital de Ponent tenen dos finals al davant, la de diumenge al Camp d’Esports davant de l’Europa (ara darrere del Lleida a un punt) i el definitiu i últim matx de la lliga, contra l’Hèrcules (actual líder) a Alacant. D’infart.

Per la seua part, l’equip femení de l’AEM va conquerir diumenge una victòria èpica davant l’Athletic B en un Recasens ple, que li dona el passaport per jugar el play-off de l’ascens a la Primera divisió i poder mesurar-se l’any que ve amb les Pilotes d’Or Aitana Bonmatí i Alèxia Putellas, entre moltes altres cracs del futbol femení que, com es va demostrar amb les més de 35.000 persones que van assistir al partit de Champions del Barça de dissabte, cada dia té més seguidors. Sense deixar el futbol, la victòria del Mollerussa davant del Girona B li permet pràcticament assegurar-se la permanència a la Tercera RFEF i assentar-se en aquesta categoria a l’espera de nous reptes. I finalment, i no per això de menys importància, el bàsquet, amb un Força Lleida imparable i amb una afició en comunió permanent amb el seu equip que jugarà també el play-off per pujar a l’ACB. Orgull lleidatà al màxim.

‘Esclata’ Sant Jordi

L’optimisme que ens arriba de l’esport lleidatà s’estén avui a la literatura, amb un Sant Jordi que de nou serà de rècord quant a escriptors de Ponent amb llibres publicats i amb moltes ganes de sortir al carrer i disfrutar de la diada catalana de la cultura i les roses.