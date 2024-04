Los Mossos se hacen mayores

Creado: Actualizado:

Cuando hace 25 años los Mossos d’Esquadra asumieron competencias plenas en las comarcas de Lleida, muchos de los agentes hablaban de coches. Luego empezaron a hablar de hijos, de guarderías, de colegios públicos y privados. Luego, de divorcios, de separaciones, de nuevas parejas. Ahora hablan de nietos y jubilaciones. Lo recordó ayer el comisario Josep Maria Estela en su discurso en la Llotja con motivo de la celebración del Dia de les Esquadres. Estela es uno de los mossos que ha ido cumpliendo años en las comisarías. “Nos hacemos mayores cuando nuestros padres empiezan a irse”, dijo. Los Mossos llevan un cuarto de siglo protegiendo en Lleida a las víctimas, ayudándolas, acompañándolas. Han resuelto crímenes como el de la estudiante de Alpicat Isabel Bascuñana, víctima de un asesino en serie; la joven de Cervera Marina Ruiz, asesinada por su pareja; o la casi adolescente de Ponts Manoli Pulido, asesinada por un joven de la localidad. Algunos siguen irresueltos, con especial mención el de un joven asesinado en 2006 en Cappont, y en estos casos, dijo Estela, nunca dejarán de trabajar. Para este comisario que dirige a los Mossos en Lleida –y los dirigió en toda Catalunya– y sus compañeros de generación que le precedieron se acerca el momento en que algunos ya podrán sentarse en un banco de jubilados y analizarán con orgullo el camino recorrido al servicio de una tierra que aman “no porque sea la más bonita, que no lo es, ni porque sea la más rica, que no lo es; la amamos sencillamente porque es la nuestra”.Elecciones catalanasAnoche arrancó la campaña electoral de las elecciones al Parlament, de las que saldrá el Govern de la Generalitat que llevará el timón de Catalunya en los próximos cuatro años. Unos comicios marcados por el anuncio del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de que abre un período de reflexión hasta el lunes para decidir si dimite como jefe del ejecutivo por el “acoso y derribo” a su mujer, Begoña Gómez. En primer lugar, lamentar que la estrategia de la extrema derecha de convertir en un estercolero la política española esté triunfando y que la jauría intente alterar por la puerta trasera el resultado de las urnas. Esperamos que los partidos catalanes no se dejen contagiar por este aire irrespirable y podamos escuchar las propuestas de las diferentes siglas y personas que aspiran a dirigir el Govern. Venimos de años convulsos y la ciudadanía tiene ganas de, sin olvidar sus ideologías o convicciones catalanistas o independentistas, conocer concreciones sobre vivienda, inmigración, empleo, comunicaciones, economía, cultura, lengua o deportes porque de su acción de gobierno dependerá nuestro futuro