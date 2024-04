Els Mossos es fan grans

Creat: Actualitzat:

Quan fa 25 anys els Mossos d’Esquadra van assumir competències plenes a les comarques de Lleida, molts dels agents parlaven de cotxes. Després van començar a parlar de fills, de guarderies, de col·legis públics i privats. Després, de divorcis, de separacions, de noves parelles. Ara parlen de nets i jubilacions. Ho va recordar ahir el comissari Josep Maria Estela en el seu discurs a la Llotja amb motiu de la celebració del Dia de les Esquadres. Estela és un dels mossos que han anat complint anys a les comissaries. “Ens fem grans quan els nostres pares comencen a anar-se’n”, va dir. Els Mossos porten un quart de segle protegint a Lleida les víctimes, ajudant-les, acompanyant-les. Han resolt crims com el de l’estudiant d’Alpicat Isabel Bascuñana, víctima d’un assassí en sèrie; la jove de Cervera Marina Ruiz, assassinada per la seua parella; o la gairebé adolescent de Ponts Manoli Pulido, assassinada per un jove de la localitat. Alguns segueixen irresolts, amb especial menció per al d’un jove assassinat el 2006 a Cappont, i en aquests casos, va dir Estela, mai deixaran de treballar. Per a aquest comissari que dirigeix els Mossos a Lleida –i els va dirigir a tot Catalunya– i els seus companys de generació que el van precedir s’atansa el moment en què alguns ja podran asseure’s en un banc de jubilats i analitzaran amb orgull el camí recorregut al servei d’una terra que estimen “no perquè sigui la més bonica, que no ho és, ni perquè sigui la més rica, que no ho és; l’estimem senzillament perquè és la nostra”.

Eleccions catalanes

Ahir a la nit va arrancar la campanya electoral de les eleccions al Parlament, de les quals sortirà el Govern de la Generalitat que portarà el timó de Catalunya els propers quatre anys. Uns comicis marcats per l’anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que obre un període de reflexió fins dilluns per decidir si dimiteix com a cap de l’executiu per l’“assetjament” a la seua dona, Begoña Gómez.

En primer lloc, lamentar que l’estratègia de l’extrema dreta de convertir en un femer la política espanyola estigui triomfant i que la gossada intenti alterar per la porta posterior el resultat de les urnes. Esperem que els partits catalans no es deixin encomanar per aquest aire irrespirable i puguem escoltar les propostes de les diferents sigles i persones que aspiren a dirigir la Generalitat. Venim d’anys convulsos i la ciutadania té ganes de, sense oblidar ideologies o conviccions catalanistes o independentistes, conèixer concrecions sobre habitatge, immigració, ocupació, comunicacions, economia, cultura, llengua o esports perquè de la seua acció de govern dependrà el nostre futur.