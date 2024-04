Punto y aparte o cortina de humo

Creado: Actualizado:

“He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.” Esta fue la decisión que hizo pública ayer Pedro Sánchez a las 11.00 horas de la mañana. Un griterío de celebración se escuchó en el complejo presidencial de la Moncloa. “Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país”, añadió. La maquinaria que ha desplegado el PSOE estos días, convirtiendo el Comité Federal en una ola de exaltación hacia su figura y continuidad, declaraciones públicas en medios y actos invitándole a seguir, su manera de comunicarse con él debido al aislamiento que mantenía Sánchez y las distintas manifestaciones buscaban presionar y voltear el escenario. Sánchez, que meditó solo con su familia estos días, vuelve a dar un giro de guion y, tras este inédito paréntesis en la política española, continuará. Hace 10 años, Begoña Gómez también fue una figura determinante en su decisión de volver a dar la batalla para liderar el PSOE. “Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no va a parar. Llevamos 10 años sufriéndola. Podemos con ella.” “Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento” es una de las frases que quiso dejar escrita Sánchez. Las reacciones no se hicieron esperar y PP y Vox calificaron su comparecencia de “comedia” o “estrategia”. En cuanto a los partidos que apoyan la mayoría progresista del Congreso, comprensión y apoyo de Sumar y la parte catalana de Podemos y críticas de alto voltaje del exlíder del fundador defenestrado de este partido, Pablo Iglesias, que calificó de “ridículo” el guion del primer secretario del PSOE. En cuanto a los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts también ven ganas de incidir en los resultados de las catalanas del próximo 12-M, dado que Catalunya es la gran oportunidad que le queda al PSOE para gobernar en una de las nacionalidades históricas o de peso económico y político. Nuestra opinión es que, sea solo una táctica o un hartazgo del lawfare, lo que verdaderamente importa son las consecuencias que tendrá su envite en el Estado español. Si realmente su intención es modernizar y democratizar órganos del estado que aún viven en el posfranquismo, abrir las ventanas y limpiar las cloacas, bienvenida sea su maniobra. Si es solo una estrategia más, a bien seguro que será la última, porque a la próxima ya nadie le creerá.