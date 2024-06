La falta de médicos de todos los veranos

Creado: Actualizado:

Los centros de atención primaria (CAP) de Lleida y resto de Catalunya adelgazarán este verano porque no se contratarán médicos sustitutos por las vacaciones de los facultativos entre los meses de junio y de septiembre, lo que los profesionales de la salud consideran que complicará aún más el día a día debido a la ausencia de personal. Habrá el mismo trabajo (en municipios turísticos o con temporeros, más) a repartir entre menos. Además, estos recortes afectarán desde el personal de administración hasta los auxiliares, médicos y enfermeras. Es decir, toda la estructura de los CAP. El Institut Català de la Salut dice haberse visto forzado a realizar esta medida debido a la falta de presupuestos de la Generalitat para este año, ya que estaban previstos 320 millones de euros para mejorar las condiciones de 52.500 trabajadores. Las fuentes sindicales no comparten esta opinión y ven falta de planificación y “negligencia”, ya que faltan médicos y enfermeras todos los veranos. Sin embargo, en esta ocasión la novedad es que esta falta de sustituciones no afectaría solo al personal sanitario, sino también al resto de la estructura de los CAP. La situación será muy similar, o peor, en los consultorios médicos de los municipios y en algunos, como los del Pallars Sobirà, ya anuncian que solo atenderán urgencias porque se ven obligados a cerrar las agendas hasta el mes de septiembre, al no cubrirse las vacaciones de los médicos de cada localidad. Así, nos encontramos que, por una parte, se intenta incentivar la medicina de familia como la más próxima y eficiente para el día a día de la salud comunitaria de la ciudadanía, pero esta evidencia, que además evita engrosar las colas de Urgencias hospitalarias, no se corresponde con una dotación presupuestaria que convierta en realidad esta apuesta. Esperemos que pronto Catalunya tenga un gobierno y se priorice la salud pública, porque, al igual que la educación, es un pilar de la sociedad del bienestar al que no podemos renunciar bajo ningún concepto. Netanyahu Las autoridades israelíes insistieron ayer en que no aceptarán un alto el fuego permanente en Gaza hasta que no se cumplan los objetivos de la guerra, que pasan por eliminar completamente “las capacidades militares y de gobierno de Hamás”, según un mensaje de Benjamin Netanyahu. Esta es la respuesta a la propuesta del presidente estadounidense, Joe Biden, anunciando un plan de tregua. Si el actual mandatario israelí no atiende, pues, a ninguna de las resoluciones internacionales para que acabe con la matanza de civiles, no cabe otra que derrocarle y que deje de avergonzar a los judíos con esta masacre, que es una vergüenza para la humanidad