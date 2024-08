El uso devastador del móvil al volante

Creado: Actualizado:

El uso de teléfonos móviles mientras se conduce tiene un efecto devastador sobre los accidentes de tráfico y esto no es una opinión, es una conclusión de estudios y estadísticas de la siniestralidad en las carreteras. Por poner un ejemplo, solo en España, y según los datos extraídos de un informe elaborado por la Fundación Línea Directa, se producen de media cada año cerca de 7.890 accidentes con víctimas ocasionadas por el uso del teléfono móvil, en los que fallecen alrededor de 390 personas. De hecho, según la Dirección General de Tráfico (DGT) las distracciones al volante son la causa de más del 30% de los siniestros y, como no, los teléfonos móviles están enclavados dentro de esta categoría, ya que aumentan considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. La DGT, en sus campañas contra el uso de estos dispositivos al volante, incide en la obligatoriedad del empleo de un sistema de manos libres para establecer comunicaciones telefónicas, pero esta tecnología solo soluciona parte del problema. La prestigiosa compañía Haufe, una multinacional alemana que brinda soluciones basadas en servicios digitales de Recursos Humanos de excelente calidad en diferentes sectores empresariales, colgó un artículo en su blog sobre la problemática de los teléfonos móviles y los accidentes de tráfico en territorio alemán. En él se explica que el número de accidentes “in itinere”, es decir, hacia y desde el trabajo, volvió a aumentar, muchos de ellos con consecuencias mortales y el uso de teléfonos inteligentes mientras se conduce es la razón principal de este tipo de accidentes. Así, aun utilizando el manos libres, la capacidad de concentración ante el volante se pierde en gran medida, por lo que se aconseja no hablar por teléfono mientras se conduce. Estudios apuntan que, tras hablar más de tres minutos por el manos libres, los conductores no perciben el 40% de las señales. En Lleida, hasta el 16 de julio, Trànsit había iniciado 1.237 sanciones a conductores por uso de móvil y otros sistemas de comunicación, cerca de un 50% más que en el mismo periodo del año pasado. Llevamos muchos meses advirtiendo que la siniestralidad en las vías leridanas vuelve a subir por diversos motivos relacionados con la relajación de la conducción, el envejecimiento del parque móvil y el deterioro de las carreteras, alcoholemias y drogas, pero sin duda las distracciones al volante siguen en el pódium de las pérdidas de vidas en el asfalto. Ayer, muchos leridanos iniciaron sus vacaciones estivales y es desmoralizador saber a ciencia cierta que algunas de estas personas que viajan para disfrutar de unas más que merecidas vacaciones puede que no regresen a sus casas por sufrir accidentes de tráfico del todo evitables con una mayor concentración al volante. Y las víctimas dejan de ser solo estadísticas cuando nos atañen personalmente. Merece la pena llegar 5 minutos tarde.