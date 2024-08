La inflación y las pensiones

Creado: Actualizado:

La inflación ha superado todas las expectativas en agosto al bajar al 2,2%, básicamente por el abaratamiento de los carburantes y la moderación del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La mejora, de seis décimas respecto al mes anterior, desvanece la idea de que el Gobierno apruebe una subida de las pensiones superior al 3% en enero de 2025, como se había anticipado. Con la reforma aprobada a finales de 2021, el ejecutivo ha garantizado por ley la revalorización anual de todas las pensiones contributivas conforme a la evolución del IPC en el año anterior para compensar el alza de precios. En 2022 subieron un 2,5%; en 2023, un 8,5%; y este 2024, un 3,8%. Para calcular la revalorización que se llevará a cabo en enero de 2025 se hará una media de la variación del IPC registrada entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. En los primeros ocho meses del periodo, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, la tasa media había sido del 3,2%, lo que anticipa una subida el próximo enero sobre el 2,9 o 3%. La revalorización será pues significativamente superior a la que se producía antes de la crisis inflacionista (1,6% en 2019 y 0,9% tanto en 2020 como en 2021) y la nómina media por jubilación rondará ya los 1.500 al mes. En todo el estado, los pensionistas son ya más de 9,2 millones, para un total de 47,7 millones de habitantes, de los que trabajan y cotizan 21,6 millones. Ante estas cifras, el Banco de España ha puesto su punto de mira en la viabilidad del sistema de pensiones de cara a los próximos años. De esta manera, el organismo señala que España en el año 2053 necesitará 24 millones de trabajadores extranjeros para poder mantener la relación actual entre empleados y pensionistas (con una tasa de dependencia del 26%) y garantizar estas prestaciones a cobrar tras la vida laboral. El envejecimiento de la población en todo el estado es evidente y solo con el crecimiento demográfico autóctono sería imposible sostener el modelo actual de pensiones, con una factura a día de hoy de 200.000 millones al año entre las contributivas, no contributivas y clases pasivas. En Lleida, por poner un ejemplo, el déficit ya en 2024 es de 40 millones al mes. Por tanto, harán bien todos aquellos que incitan a la xenofobia y el racismo a sumarse a la sensatez mayoritaria de pedir una migración gradual, asumible e integrada, tanto en derechos como en deberes, aunque solo sea para garantizar el futuro de los contribuyentes actuales. El resurgir de Marc MárquezPuede que en el Gran Premio de Aragón Marc Márquez vuelva a caerse, como es posible que no gane ni suba al podio, pero lo que está claro es que el piloto de Cervera está de vuelta, tiene mejor moto y ganas de reivindicar sus 8 títulos mundiales