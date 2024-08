La inflació i les pensions

Creat: Actualitzat:

La inflació ha superat totes les expectatives a l’agost al baixar el 2,2%, bàsicament per l’abaratiment dels carburants i la moderació del preu dels aliments i les begudes no alcohòliques. La millora, de sis dècimes respecte al mes anterior, esvaeix la idea que el Govern central aprovi una pujada de les pensions superior al 3% el gener del 2025, com s’havia anticipat. Amb la reforma aprovada a finals del 2021, l’executiu ha garantit per llei la revalorització anual de totes les pensions contributives conforme a l’evolució de l’IPC l’any anterior per compensar l’alça de preus. El 2022 van pujar un 2,5%; el 2023, un 8,5%; i aquest 2024, un 3,8%. Per calcular la revalorització que es portarà a terme el gener del 2025 es farà una mitjana de la variació de l’IPC registrada entre el desembre del 2023 i el novembre del 2024. En els primers vuit mesos del període, entre el desembre del 2023 i el juliol del 2024, la taxa mitjana havia estat del 3,2%, la qual cosa anticipa una pujada el proper gener sobre el 2,9 o 3%. La revalorització serà, doncs, significativament superior a la que es produïa abans de la crisi inflacionista (1,6% el 2019 i 0,9% tant el 2020 com el 2021) i la nòmina mitjana per jubilació s’acostarà ja als 1.500 al mes. En tot l’estat, els pensionistes són ja més de 9,2 milions, per a un total de 47,7 milions d’habitants, dels quals treballen i cotitzen 21,6 milions. Davant d’aquestes xifres, el Banc d’Espanya ha posat el punt de mira en la viabilitat del sistema de pensions de cara als propers anys. D’aquesta manera, l’organisme assenyala que Espanya l’any 2053 necessitarà 24 milions de treballadors estrangers per poder mantenir la relació actual entre empleats i pensionistes (amb una taxa de dependència del 26%) i garantir aquestes prestacions a cobrar després de la vida laboral. L’envelliment de la població a tot l’Estat és evident i només amb el creixement demogràfic autòcton seria impossible sostenir el model actual de pensions, amb una factura a dia d’avui de 200.000 milions a l’any entre les contributives, no contributives i classes passives. A Lleida, per posar un exemple, el dèficit ja aquest 2024 és de quaranta milions al mes. Per tant, faran bé tots aquells que inciten a la xenofòbia i el racisme a afegir-se a la sensatesa majoritària de demanar una migració gradual, assumible i integrada, tant en drets com en deures, encara que només sigui per garantir el futur dels contribuents actuals.Marc Márquez ha tornatPot ser que en el Gran Premi d’Aragó Marc Márquez torni a caure, com és possible que no guanyi ni pugi al podi, però el que està clar és que el pilot de Cervera ha tornat. Té millor moto i ganes de reivindicar els seus vuit títols mundials