Prevención máxima ante las ciberestafas

Una denuncia cada 90 minutos. Esta es la espectacular y a la vez desoladora media que se puede extraer de los datos sobre denuncias por estafas presentadas el pasado ejercicio en las comarcas de Lleida, cuando hubo un total de 5.751. Lo peor es que no se vislumbra que el aumento de estos delitos haya tocado techo, porque en los últimos cuatro años han crecido un 82,3%. La gran mayoría tienen lugar por medios informáticos y su tipología es cada vez más variada. Una de las que ha pasado a ser más habitual a través de WhatsApp es la del falso hijo, en el que alguien que suplanta a algún joven en esta red pide una determinada cantidad de dinero a sus padres afirmando que se encuentra en un apuro y que lo necesita de inmediato. También hay otras que con el paso del tiempo se están convirtiendo en clásicas, como los mails o SMS enviados por delincuentes que se hacen pasar por la entidad bancaria en la que tiene sus cuentas el destinatario y le piden datos personales, con el fin de poder acceder a sus fondos. Y por si fuera poco, ahora la inteligencia artificial permite suplantar la identidad de una persona no solo a través de números de teléfono, mails o datos, sino también a través de la imagen. En su última memoria, la Fiscalía General del Estado alertaba que el cibercrimen ya “es una de las primeras amenazas para la seguridad individual y colectiva en España” y que “su constante evolución y sofisticación constituye una gran preocupación para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues exige una respuesta legal y social contundente”. Mientras las fuerzas policiales admiten que las ciberestafas continuarán yendo a más porque son difíciles de perseguir y porque resultan muy lucrativas. Por eso, hay que insistir una vez más en la necesidad de ser conscientes de que debemos proteger lo máximo posible nuestros datos personales en internet y desconfiar de los mensajes que recibamos a través de cualquier canal si no estamos completamente seguros de su identidad.El traje nuevo de la educaciónGregorio Luri es un maestro, pedagogo y filósofo que lleva tiempo alertando de que el sistema educativo catalán va desnudo, a pesar de que sus responsables aseguran que le han vestido con las mejores ropas del mundo. La pedagogía es una ciencia que cuenta con muchos expertos que ofrecen visiones contrapuestas. Sin embargo, el último informe PISA, que es el baremo internacional de referencia para analizar los resultados de un sistema educativo, constató que Catalunya va de mal en peor, así que no estaría de más considerar cuestiones como las que apunta este experto, como el valor del esfuerzo, la necesidad de mejorar la comprensión lectora o de contar con la plena implicación de los docentes