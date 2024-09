Prevenció màxima davant de les ciberestafes

Creat: Actualitzat:

Una denúncia cada 90 minuts. Aquesta és l’espectacular i alhora desoladora mitjana que es pot extreure de les dades sobre denúncies per estafes presentades el passat exercici a les comarques de Lleida, quan n’hi va haver un total de 5.751. El pitjor és que no s’entreveu que l’augment d’aquests delictes hagi tocat sostre, perquè els últims quatre anys han crescut un 82,3%. La gran majoria tenen lloc per mitjans informàtics i la seua tipologia és cada vegada més variada. Una de les que han passat a ser més habituals a través de WhatsApp és la del fals fill, en què algú que suplanta algun jove en aquesta xarxa demana una determinada quantitat de diners als seus pares afirmant que es troba enmig d’un conflicte i que ho necessita immediatament. També n’hi ha altres que amb el pas del temps s’estan convertint en clàssiques, com els mails o SMS enviats per delinqüents que es fan passar per l’entitat bancària en la qual té els seus comptes el destinatari i li demanen dades personals, a fi de poder accedir als seus fons. I per acabar-ho d’adobar, ara la intel·ligència artificial permet suplantar la identitat d’una persona no només a través de números de telèfon, mails o dades, sinó també a través de la imatge. En la seua última memòria, la Fiscalia General de l’Estat alertava que el crim cibernètic ja “és una de les primeres amenaces per a la seguretat individual i col·lectiva a Espanya” i que “la seua constant evolució i sofisticació constitueix una gran preocupació per a la Fiscalia de l’Audiència Nacional, ja que exigeix una resposta legal i social contundent”. Les forces policials admeten que les ciberestafes continuaran anant a més perquè són difícils de perseguir i perquè resulten molt lucratives. Per això, cal insistir una vegada més en la necessitat de ser conscients que hem de protegir el màxim possible les nostres dades personals a internet i desconfiar dels missatges que rebem a través de qualsevol canal si no estem completament segurs de la seua identitat.El vestit nou de l’educacióGregorio Luri és un mestre, pedagog i filòsof que fa temps que alerta que el sistema educatiu català va nu, malgrat que els seus responsables asseguren que l’han vestit amb les millors robes del món. La pedagogia és una ciència que compta amb molts experts que ofereixen visions contraposades. Tanmateix, l’últim informe PISA, que és el barem internacional de referència per analitzar els resultats d’un sistema educatiu, va constatar que Catalunya va de mal en pitjor, així que no estaria de més considerar qüestions com les que apunta aquest expert, com el valor de l’esforç, la necessitat de millorar la comprensió lectora o de comptar amb la plena implicació dels docents