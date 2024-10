Por una montaña más segura

Creado: Actualizado:

La semana pasada dábamos cuenta de que el departamento de Territorio quiere poner a disposición de los miles de excursionistas que visitan el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici un aparato de geolocalización por satélite. Este GPS se podrá alquilar en las oficinas del parque en Espot y en Boí, los principales accesos, a razón de 30 euros el día, además de una fianza de 50 euros. Es una medida necesaria. Aigüestortes es una de las zonas oscuras de Catalunya donde no hay ningún tipo de cobertura móvil. Ni siquiera se puede hacer una llamada de emergencia al 112 si no es mediante teléfonos que dispongan de antena satelital. Teniendo en cuenta que cada año aumenta el número de visitantes –en 2023 fueron más de 628.000– esta situación es insostenible. Este mismo fin de semana, tres personas que hacían la ruta Carros de Foc tuvieron que ser evacuadas en helicóptero en la Vall de Boí. Habían salido del refugio Ventosa i Calvell y se desplazaban hacia el de Estany Llong, desde donde dieron la alerta a los Bomberos al ver que no llegaban. Tardaron más de cuatro horas en localizarlos. Por suerte en este caso la historia ha tenido un final feliz, pero en caso de accidente o de inclemencia meteorológica, acortar los tempos de rescate puede ser literalmente vital. Es evidente que ningún aparato de GPS podrá evitar que alguien se pierda o sufra un percance, pero sí que pueden facilitar mucho las cosas a los equipos de emergencia. Estos sistemas de geolocalización son, de todas maneras, una solución provisional mientras la Generalitat está negociando con la firma Starlink, propiedad del polémico magnate americano Elon Musk, desplegar en el Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici su nueva tecnología satelital para teléfonos móviles sin antena. Bienvenidos sean todos los avances que permitan que la montaña sea más segura para los cientos de miles de excursionistas que año tras año visitan el Pirineo de Lleida.

Pleitear por un derecho

Un Juzgado de lo Social de Lleida ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social a indemnizar a un jubilado leridano con 1.800 euros al obligarle a tener que recurrir a los tribunales para lograr el complemento de maternidad al que tenía derecho como padre de dos hijos. Obligar a las personas mayores a meterse en pleitos para reclamar lo que diversas sentencias europeas dejan meridianamente claro que les pertenece demuestra falta de sensibilidad, además de ser discriminatorio con aquellos jubilados que tienen menos recursos económicos y que difícilmente se atreverán a acudir a los tribunales por el impacto que pueda tener el coste de un juicio