Per una muntanya més segura

La setmana passada donàvem compte que el departament de Territori vol posar a disposició dels milers d’excursionistes que visiten el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici un aparell de geolocalització per satèl·lit. Aquest GPS es podrà llogar a les oficines del parc a Espot i a Boí, els principals accessos, a raó de 30 euros el dia, a més d’una fiança de 50 euros. És una mesura necessària. Aigüestortes és una de les zones fosques de Catalunya on no hi ha cap mena de cobertura mòbil. Ni tan sols es pot fer una trucada d’emergència al 112 si no és mitjançant telèfons que disposin d’antena satel·litària. Tenint en compte que cada any augmenta el nombre de visitants –el 2023 van ser més 628.000– aquesta situació és insostenible. Aquest mateix cap de setmana, tres persones que feien la ruta Carros de Foc van haver de ser evacuades en helicòpter a la Vall de Boí. Havien sortit del refugi Ventosa i Calvell i es desplaçaven cap al de l’estany Llong, des d’on van donar l’alerta als Bombers al veure que no arribaven. Van tardar més de 4 hores a localitzar-los. Per sort, la història ha tingut un final feliç, però en cas d’accident o d’inclemència meteorològica escurçar els tempos de rescat pot ser literalment vital. És evident que cap aparell de GPS podrà evitar que algú es perdi o visqui un contratemps, però sí que poden facilitar molt les coses als equips d’emergència. Aquests sistemes de geolocalització són, de totes maneres, una solució provisional mentre la Generalitat està negociant amb la firma Starlink, propietat del polèmic magnat americà Elon Musk, desplegar al Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici la seua nova tecnologia satel·litària per a telèfons mòbils sense antena. Benvinguts siguin tots els avenços que permetin que la muntanya sigui més segura per als centenars de milers d’excursionistes que any rere any visiten el Pirineu de Lleida.Pledejar per un dretUn Jutjat Social de Lleida ha condemnat l’Institut Nacional de la Seguretat Social a indemnitzar un jubilat lleidatà amb 1.800 euros a l’obligar-lo a haver de recórrer als tribunals per aconseguir el complement de maternitat a què tenia dret com a pare de dos fills. Obligar les persones grans a ficar-se en plets per reclamar el que diverses sentències europees deixen meridianament clar que els pertany demostra falta de sensibilitat, a banda de ser discriminatori amb aquells jubilats que tenen menys recursos econòmics i que difícilment s’atreviran a acudir als tribunals per l’impacte que pugui tenir el cost d’un judici