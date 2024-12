Junqueras retoma el mando en ERC

Creado: Actualizado:

Oriol Junqueras ha retomado la presidencia de ERC después de que su candidatura recibiera el 52,2 por ciento de los votos en las elecciones internas celebradas el sábado, que evidenciaron la división interna del partido, ya que superó la mayoría absoluta de forma ajustada y su rival, Xavier Godàs, obtuvo el 42,2% de los sufragios. En sus primeras palabras tras ser proclamado vencedor, el que ya había sido máximo dirigente de Esquerra desde 2011 hasta el pasado mes de junio hizo un llamamiento a la unidad, afirmando que “solo hay un partido, el tiempo de las candidaturas se ha acabado”. La que será su secretaria general, Elisenda Alamany, abundó ayer en esta línea manifestando que “contamos con todos”. Mientras, Godàs ya ha dejado claro que los miembros de su candidatura no prevén incorporarse a la nueva dirección y que no renunciarán a seguir defendiendo sus posicionamientos, aunque aseguró que lo harán desde la “lealtad” y con la “máxima colaboración”. Además, instó a los que han sido sus rivales a hacer una “reflexión” sobre el hecho de que se hayan impuesto con poco más del 50% de los votos, cuando desde hace tiempo las mayorías ganadoras en el partido superaban el 80%. Habrá que ver cuál es la capacidad de la nueva dirección para recoser el partido después de estos meses tan convulsos, en los que el binomio que formaban Junqueras y Marta Rovira saltó por los aires y generó agrios enfrentamientos, especialmente en torno a la campaña de “falsa bandera” con los polémicos carteles de los hermanos Maragall. Hará falta mucha mano izquierda, porque intentar imponer el orden y mando en una formación dividida y tras un proceso en el que la gran mayoría de los militantes se ha implicado a fondo, como lo demuestra que la participación en la votación fuera de casi el 82%, puede comportar riesgos de ruptura. Y otra gran incógnita es cuál será a partir de ahora la relación de ERC con el Govern del PSC. Hay que recordar que Salvador Illa fue investido President gracias a los votos de los diputados de Esquerra después de otra votación interna marcada por la división, que dio una ajustada mayoría a favor de darle apoyo, como propugnaba la entonces secretaria general Marta Rovira. Al respecto, Junqueras avanzó el sábado que considera “imposible” llegar a nuevos acuerdos con los socialistas –tanto en la Generalitat como en el Congreso de los Diputados y en el ayuntamiento de Barcelona– si estos no cumplen sus compromisos. La posición de ERC es especialmente clave para la aprobación de los nuevos presupuestos de la Generalitat, porque las posibilidades de que el Govern pueda sacarlos adelante sin su concurso son casi nulas. Se puede concluir que la legislatura catalana ha vivido unos meses de impasse tras la investidura de Illa y que su evolución dependerá en buena parte del rumbo que tome ahora Esquerra.