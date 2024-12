Junqueras reprèn el comandament a ERC

Creat: Actualitzat:

Oriol Junqueras ha reprès la presidència d’ERC després que la seua candidatura rebés el 52,2 per cent dels vots a les eleccions internes celebrades dissabte, que va evidenciar la divisió interna del partit, ja que va superar la majoria absoluta de forma ajustada i el seu rival, Xavier Godàs, va obtenir el 42,2% dels sufragis. En les seues primeres paraules després de ser proclamat vencedor, el que ja havia estat màxim dirigent d’Esquerra des del 2011 fins al mes de juny passat va fer una crida a la unitat, afirmant que “només hi ha un partit, el temps de les candidatures s’ha acabat”. La que serà la seua secretària general, Elisenda Alamany, va abundar ahir en aquesta línia manifestant que “comptem amb tothom”. Mentrestant, Godàs ja ha deixat clar que els membres de la seua candidatura no preveuen incorporar-se a la nova direcció i que no renunciaran a continuar defensant els seus posicionaments, encara que va assegurar que ho faran des de la “lleialtat” i amb la “màxima col·laboració”. A més, va instar els que han estat els seus rivals a fer una “reflexió” sobre el fet que s’hagin imposat amb poc més del 50% dels vots, quan des de fa temps les majories guanyadores en el partit superaven el 80%. Caldrà veure quina és la capacitat de la nova direcció per recosir el partit després d’aquests mesos tan convulsos, en els quals el binomi que formaven Junqueras i Marta Rovira va saltar pels aires i va generar agres enfrontaments, especialment entorn de la campanya de “falsa bandera” amb els polèmics cartells dels germans Maragall. Farà falta molta mà esquerra, perquè intentar imposar l’ordre i el comandament en una formació dividida i després d’un procés en què la gran majoria dels militants s’ha implicat a fons, com ho demostra que la participació en la votació fos de gairebé el 82%, pot comportar riscos de ruptura. I una altra gran incògnita és quina serà a partir d’ara la relació d’ERC amb el Govern del PSC. Cal recordar que Salvador Illa va ser investit president gràcies als vots dels diputats d’Esquerra després d’una altra votació interna marcada per la divisió, que va donar una ajustada majoria a favor de donar-li suport, com propugnava la llavors secretària general Marta Rovira. Junqueras va avançar dissabte que considera “impossible” arribar a nous acords amb els socialistes –tant a la Generalitat com al Congrés dels Diputats i a l’ajuntament de Barcelona– si aquests no compleixen els seus compromisos. La posició d’ERC és especialment clau per a l’aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat, perquè les possibilitats que el Govern pugui tirar-los endavant sense el seu concurs són gairebé nul·les. Es pot concloure que la legislatura catalana ha viscut uns mesos d’impàs després de la investidura d’Illa i que la seua evolució dependrà en bona mesura del rumb que prengui ara Esquerra.