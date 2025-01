47 mujeres asesinadas por parejas o exparejas

Creado: Actualizado:

En 2024 se contabilizaron 47 mujeres asesinadas por violencia machista. La cifra estremece, aunque sea la menor desde 2003, año en el que empezó el recuento oficial de este terrorismo doméstico que no cesa y que ha acabado con la vida de 1.292 mujeres desde entonces. En 2024 fueron asesinados también por violencia vicaria nueve menores, hijos e hijas de madres víctimas de sus parejas o exparejas. Es la cifra más alta junto a la que se registró en 2015. De las 47 víctimas, un total de 24 eran extranjeras y 23 españolas. De los agresores, solo 13 tenían denuncias por maltrato. Once se suicidaron tras cometer los crímenes, por lo que no podrán ser juzgados. En 30 casos, la víctima convivía con el agresor y 19 de ellas se habían separado o habían iniciado los trámites para hacerlo. En seis de los casos falló todo: ellas habían denunciado a sus agresores y estaban inscritas en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género, pero los mecanismos con los que cuenta el Estado para protegerlas fracasaron. El caso de Amal, la mujer asesinada en Cuenca a finales de junio junto a su hija de tres años y su hijo de ocho, es una muestra de esa cadena de errores. Mahdi, su agresor, tenía una condena por violencia machista contra Amal e iba a entrar en la cárcel de forma “inminente”. En Lleida, este año no hemos tenido que lamentar ningún crimen machista y dos asesinatos pueden enmarcarse en el grupo de violencia en el ámbito del hogar o la convivencia. El de un vecino de Alcarràs de 41 años, fallecido en extrañas circunstancias en su casa, y por el que se detuvo a una mujer de 62 que tenía alquilada una habitación en la misma vivienda, y un segundo que implicó la muerte de una niña de solo 6 años, cuyo cadáver fue hallado en las afueras de Coll de Nargó y por cuya muerte se arrestó a su propia madre, una andorrana vecina de Sant Julià de Lòria. Dos extraños crímenes que todavía no han sido ni juzgados ni esclarecidos. Ya hemos reiterado en esta sección hasta la saciedad que de todos los homicidios posibles, el de morir a manos de alguien de tu entorno emocional, es de los peores y que además de las leyes, la sociedad ha de caminar hacia la tolerancia cero hacia cualquier actitud de desigualdad de sexos o de machismo. Hasta que la lucha contra esta aberración no sea transversal y general, tanto a nivel político como judicial y social, seguiremos con esta pesada losa sobre nuestras cabezas.

100 millones para Lleida

El Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya para 2025 prevé repartir entre los 231 municipios de Lleida un montante alrededor de 100 millones, que son imprescindibles para recuperar la capacidad inversora del mundo local, que es la piedra angular del bienestar de toda comunidad.