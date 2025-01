47 dones assassinades per parelles o exparelles

Creat: Actualitzat:

El 2024 es van comptabilitzar 47 dones assassinades per violència masclista. La xifra esgarrifa, encara que sigui la menor des del 2003, any en què va començar el recompte oficial d’aquest terrorisme domèstic que no cessa i que ha acabat amb la vida de 1.292 dones des d’aleshores. El 2024 van ser assassinats també per violència vicària nou menors, fills i filles de mares víctimes de les seues parelles o exparelles. És la xifra més alta al costat de la que es va registrar el 2015. De les 47 víctimes, un total de 24 eren estrangeres i 23 espanyoles. Dels agressors, només 13 tenien denúncies per maltractament. Onze es van suïcidar després de cometre els crims, per la qual cosa no podran ser jutjats. En 30 casos, la víctima convivia amb l’agressor i 19 d’elles s’havien separat o havien iniciat els tràmits per fer-ho. En sis dels casos va fallar tot: elles havien denunciat els seus agressors i estaven inscrites en el sistema de protecció de les víctimes de violència de gènere, però els mecanismes amb què compta l’Estat per protegir-les van fracassar. El cas d’Amal, la dona assassinada a Conca a finals de juny juntament amb la seua filla de tres anys i el seu fill de vuit, és una mostra d’aquesta cadena d’errors. Mahdi, el seu agressor, tenia una condemna per violència masclista contra Amal i anava a entrar a la presó de forma “imminent”. A Lleida, aquest any no hem hagut de lamentar cap crim masclista i dos assassinats poden emmarcar-se en el grup de violència en l’àmbit de la llar o la convivència. El d’un veí d’Alcarràs de 41 anys, mort en estranyes circumstàncies a casa seua, i pel qual es va detenir una dona de 62 que tenia llogada una habitació al mateix habitatge, i un segon que va implicar la mort d’una nena de només 6 anys, el cadàver de la qual va ser trobat als afores de Coll de Nargó i per la mort de la qual es va arrestar la seua pròpia mare, una andorrana veïna de Sant Julià de Lòria. Dos estranys crims que encara no han estat ni jutjats ni aclarits. Ja hem reiterat en aquesta secció fins a la sacietat que de tots els homicidis possibles, el de morir a mans d’algú del teu entorn emocional, és dels pitjors i que a més de les lleis la societat ha de caminar cap a la tolerància zero sobre qualsevol actitud de desigualtat de sexes o de masclisme. Fins que la lluita contra aquesta aberració no sigui transversal i general, tant a nivell polític com judicial i social, seguirem amb aquesta pesant llosa sobre els nostres caps.100 milions per a LleidaEl Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al 2025 preveu repartir entre els 231 municipis de Lleida un import al voltant de 100 milions, que són imprescindibles per recuperar la capacitat inversora del món local, que és la pedra angular del benestar de tota comunitat.