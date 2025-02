Hay que poner freno al incivismo

Creado: Actualizado:

No hace ni una semana que la Paeria presentó los pliegos de condiciones para licitar el nuevo servicio de limpieza de calles y el de recogida selectiva de residuos a partir del 2026, con una inversión de 262 millones en diez años. Contemplará ampliar la plantilla en 40 personas y la flota de vehículos se renovará pasando de 26 a 66, lo que, a su vez, permitirá incrementar las horas dedicadas a mejorar el aspecto de las calles de la ciudad entre un 17 y un 100% según los barrios. El nuevo contrato contempla muchas otras medidas pero, si no ponemos todos de nuestra parte, poco ayudará a mejorar la limpieza urbana. Porque está muy bien que la administración invierta en convertir nuestro entorno en espacios más agradables aunque, si cada ciudadano, en la medida de lo que le compete, no colabora no servirá de mucho. Este preámbulo está relacionado con las demoledoras cifras que publicamos hoy sobre las heces de perros que ensucian nuestras calles. Y es que, según la entidad cívica Escocells Lleida, cada día hay un promedio de más de 7.000 que los dueños de los canes no recogen. Esta suma del todo inasumible resulta de un estudio según el cual en los hogares de la capital de Segrià habría cerca de 20.000 perros, de los cuales los propietarios de un 20% (unos 4.000) no limpian sus excrementos y, teniendo en cuenta que estas mascotas deben salir un par de veces al día a hacer sus necesidades, nos da la escalofriante cifra que poco dice de nuestra sociedad. Si a esto añadimos que hasta ahora solo se “recomienda” diluir con algún tipo de desinfectante los orines de estos animales en la vía pública, el resultado es una ciudad mucho más sucia de lo que cabría esperar y desear. Pero no solo el incivismo radica en los dueños de los animales de compañía. Así, la Paeria atendió el año pasado 7.396 avisos de incidencias en la ciudad, lo que supone una media de 20 al día, de las cuales un 84,5% (6.249) fueron resueltas. La mayoría, en concreto 4.214, fueron sobre la gestión de la limpieza y los residuos y se solucionaron un 98,77%. El mantenimiento de la vía pública generó 2.148 incidencias, de las que se resolvieron un 56% y un 34,6% están en trámite. Otras 795 fueron sobre la red de agua y alcantarillado (96% solucionadas) y 239, por cuestiones en l’Horta (casi la mitad resueltas). Un 62% del total (4.587) se comunicaron a través de la aplicación Appunta, que permite hacer una fotografía de la incidencia y enviarla desde el móvil al departamento correspondiente, indicando la dirección. Este balance demuestra que una buena parte de la ciudadanía se preocupa por el entorno que nos rodea. Pero es necesario que se implanten las medidas necesarias para que la minoría de incívicos cambien de actitud porque su comportamiento es el que deja más huella y, por supuesto, más negativa.