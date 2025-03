IA con acento leridano

Creado: Actualizado:

Un proyecto en el que han colaborado el grado de Comunicación de la UdL, RTVE y la empresa tecnológica leridana Monoceros Labs ha alumbrado el primer programa de inteligencia artificial (IA) en lleidatà, la variante occidental del catalán con la pronunciación característica de Ponent.“Ya existe una base para producir IA en lleidatà”, explica Mariona Visa, una de las cinco profesoras de la universidad leridana que, junto con Guillem Suau, Metzeri Sánchez y Rosalía Sánchez, todos ellos de Comunicación, y Carlos Rizos, de Filología, han participado en el proyecto, que arrancó en marzo del año pasado, cuando la UdL y el departamento de Estrategia Tecnológica de RTVE suscribieron un convenio que debía finalizar con la creación de una IA para informar sobre las elecciones al Parlament en pueblos pequeños. El adelanto electoral obligó a buscar una nueva orientación. Pensaron en trabajar los contenidos de El tiempo, que se basa en datos fácilmente interpretables por la IA y en julio comenzaron a trabajar en el diseño del proyecto en audio, que iba a traducir al lleidatà las previsiones meteorológicas de Llimiana, Bossòst, La Pobla de Cérvoles, Torà y El Soleràs, pero la iniciativa ha quedado paralizada por los cambios en la dirección de RTVE. Lástima, porque es una buena idea (que explicamos ampliamente hoy en nuestra página 3). La inteligencia artificial es una realidad a la que no se puede dar la espalda y que no ha de servir para sustituir a nadie ni eliminar empleos, sino que ha de facilitar trabajos de introducción de datos que cuestan muchos esfuerzos, horas y dinero para, precisamente, poder dedicar estas horas a mejorar cualquier aspecto de nuestra cotidianidad, sea social o económica. Y si esta ayuda tiene acento leridano, mejor que mejor, y si ha de servir para conservar nuestra diferenciación lingüística, aún mejor. Por tanto, convendría que iniciativas como esta tuvieran el respaldo que merecen y que su trabajo no quede en una mera anécdota que se puede consultar en los audios de TVE.

Ni exagerar ni obviar

El caso de unas niñas de 6º de Primaria de una escuela de Guissona que encerraron en un lavabo a otras de más pequeñas, a las cuales metieron la cabeza en el retrete, evidentemente no se trata de un caso de acoso escolar prolongado ni que deba hacer tambalear criterios educativos, porque precisamente el colegio actuó bien y dictaminó un castigo proporcional a la acción cometida. Y puede incluso que la familia que se niega a aceptar la expulsión temporal del comedor tenga sus razones para hacerlo. Pero es preciso que los padres, en general, entiendan que educar es también enseñar a los hijos que pedir perdón y rectificar es necesario y positivo.