Reindustrializar Lleida, una necesidad

El acusado descenso del volumen de aguas residuales que las empresas de la demarcación de Lleida están autorizadas a verter a los ríos y barrancos de la demarcación revela un declive de la actividad industrial que resulta especialmente patente en comarcas, mientras es estable en la capital. El cotejo de los datos del censo de vertidos de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) de 2022 con el de 2025 indica que el volumen autorizado de derrames industriales es en la actualidad de 222,06 hm³, prácticamente equivalente a la del embalse de Sant Antoni, ubicado en el Pallaresa a caballo de Tremp y Talarn. Ese volumen ha sufrido en solo tres años una merma de 11,84 hm³, algo más del 5%, desde los 233,91 de 2022, una reducción que se produce, precisamente, en una de las etapas en las que más ha crecido la actividad económica en el último siglo y medio. Lo aparentemente desmesurado de ese volumen de vertidos industriales no es tal en realidad, ya que las autorizaciones se ajustan a la capacidad de dilución de los ríos y, al mismo tiempo, los caudales de seguridad (que no hay que confundir con los ecológicos) se establecen en función de la cantidad de agua usada que llega a los cauces. El número de autorizaciones de vertido industrial en la capital ha pasado de 22 a 24 al haberse dado dos altas: la estación de servicio de Serica Subirats y la central hortofrutícola de Domingo Català, con capacidades, respectivamente, para devolver usados al Segre 730 y 430 metros cúbicos de agua al año. Eso sitúa el volumen en 470.593. En el resto de la demarcación, el volumen autorizado de vertido industrial se ha reducido en esos tres años de 233,44 a 221,59 hm³. Estas cifras evidencian lo que llevamos mucho tiempo reiterando, Lleida y sus comarcas necesitan como el aire que respiramos mayor inversión industrial para completar su potencial agroalimentario. Sin empresas, todo el sector laboral se asienta en la agricultura, la ganadería y los servicios y el progreso y asentamiento rural requiere de todos estos sectores para que el reequilibrio territorial sea posible. Hay que pasar de las promesas a los hechos y aumentar las industrias, tanto en Ponent como en el Pirineo.

Arranca el cónclave

Los 133 cardenales electores llamados a elegir al 267º Romano Pontífice se reúnen desde hoy en la Capilla Sixtina del Vaticano para celebrar el Cónclave que elegirá al sucesor de Francisco, el más abierto y blindado de la historia. Nos congratula que el favorito, Pietro Parolin, a quien designó como su número dos el propio Jorge Mario Bergoglio, fuera favorable a las tesis de Lleida en su litigo por el arte con Aragón y, sobre todo, que este cardenal italiano sea partidario de abrir la Iglesia a la realidad de sus feligreses y anteponga la paz a las estériles guerras.