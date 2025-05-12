Una profesionalización necesaria

Creado: Actualizado:

El Pla Estratègic de los Bomberos de la Generalitat 2025-2030 prevé que en cinco años todas las capitales de las comarcas leridanas tengan un parque de bomberos profesionalizado. Sin duda, una buena noticia, especialmente para Les Borges Blanques, ya que Les Garrigues es el único territorio de Ponent y el Pirineu sin este servicio. También se creará un nuevo parque formado por bomberos funcionarios en el Mig Segre, entre Balaguer y La Seu d’Urgell. De esta forma cambiará el mapa de la gestión de las emergencias, especialmente en la prevención y extinción de incendios forestales. La vasta extensión territorial de la demarcación, combinada con una baja densidad de población y una abundante masa forestal, complica la cobertura efectiva de todo el territorio, por lo que, tradicionalmente, los parques de bomberos voluntarios han sido la columna vertebral de la respuesta ante incendios, cada vez más habituales y más virulentos por el cambio climático. Los nuevos parques de Les Garrigues y el Mig Segre reforzarán la capacidad de respuesta ante los denominados fuegos de sexta generación, caracterizados por su comportamiento extremo e impredecible. Sin que tengamos que remontarnos muy atrás en el tiempo, los incendios forestales de la Ribera d’Ebre en 2019, de Baldomar en 2022 y de Tudela de Segre el año pasado evidencian que la prevención es clave. Pero la profesionalización del cuerpo no debe eclipsar la importancia de los parques de bomberos voluntarios. El de Seròs cubre el área del Baix Segre desde hace treinta años en unas condiciones lamentables y, aunque es cierto que el año pasado ya se adjudicó el proyecto por 1,9 millones de euros, todavía no han empezado las obras. Una estrategia integral que combine recursos profesionales y voluntarios, adecuadamente equipados y coordinados, es esencial para enfrentar los desafíos actuales y futuros en la protección de nuestro territorio. Si ayer decíamos que la nueva cárcel de Lleida ha de ser una prioridad política, hoy ponemos el acento en la necesidad de que estos futuros parques de bomberos sean más que un proyecto y se conviertan en realidad.

Una derrota que sabe a miel

El Hiopos Lleida perdió ayer claramente ante el Barça (98-72), pero el Palau Blaugrana fue una fiesta burdeos, y no solo por los cientos de aficionados leridanos desplazados a Barcelona. La derrota del Coruña aseguraba matemáticamente a los leridanos seguir una temporada más en la ACB. Con el fútbol en horas bajas, el baloncesto y el hockey se reivindican desde la máxima categoría y ganan adeptos cada semana. No hay más que felicitar a los de Gerard Encuentra por una gran temporada y a la afición por su fidelidad inquebrantable.