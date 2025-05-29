El malestar emocional de los universitarios

Creado: Actualizado:

Cuatro de cada cinco estudiantes de la Universitat de Lleida (UdL) manifiestan sufrir ‘burnout’ (el síndrome de estar quemado), la mitad muestran síntomas de depresión y uno de cada 10 ha tenido ideas suicidas. Son algunas de las conclusiones más llamativas de una encuesta hecha hace dos años a 1.234 universitarios, cuyos resultados fueron presentados ayer junto con los de otros sondeos efectuados a 296 profesores y 172 miembros del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). Como indicaron los profesores que se han encargado de procesar los datos, Montserrat Rué y Carles Forné, el malestar emocional ha ido a más desde la pandemia de la Covid y también afecta a los otros dos colectivos, aunque en una menor medida. Así, los docentes que se sienten “quemados” son la mitad, y los que padecen síntomas de depresión, un 20%, porcentajes que son muy similares entre los miembros del PTGAS. En lo que respecta a los estudiantes, los datos no son excepcionales, ya que los resultados en Catalunya son muy parecidos, e incluso algo mejores a los del conjunto del Estado, porque en este caso son un 20% los que han tenido ideas suicidas. La UdL ya puso en marcha hace un tiempo un servicio que vela por el bienestar emocional de los alumnos, que los autores del estudio proponen ahora ampliar a todo el personal. Rué, que también es vicerrectora de Estudiantado, precisó que este programa ofrece apoyo a los jóvenes que tienen problemas en este ámbito, pero el tratamiento no está en sus manos sino en las del sistema sanitario. Y teniendo en cuenta que la atención en materia de salud mental cada vez está más demandada, los afectados pueden encontrarse con una larga lista de espera en el sistema público, lo que provoca que los que pueden permitírselo opten por recurrir a la privada. Más allá de esta cuestión, llama la atención que haya este gran malestar emocional entre un colectivo que en teoría es privilegiado dentro del conjunto de los jóvenes, ya que ha tenido acceso a la formación de más nivel. Seguro que hay muchas causas, pero las familias y la sociedad en general deberíamos reflexionar sobre la educación que damos a nuestros hijos en casa y en la escuela, porque está claro que algo falla.

Masacre injustificable

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó ayer que la crisis humanitaria en Gaza es “intolerable”, el mismo día en que el Gobierno español instó a la UE a imponer sanciones a Israel. Sin entrar a debatir responsabilidades sobre el origen del actual conflicto bélico, cada vez se hace más patente que el ejército hebreo ha cruzado todas las líneas rojas del derecho internacional, por mucho que Hamás sea una organización terrorista.