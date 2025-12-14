Un duro golpe al sector porcino y a Lleida

Creado: Actualizado:

El foco de la peste porcina africana que afecta a jabalíes en Collserola ha puesto en jaque al sector porcino catalán, del que la demarcación de Lleida es líder, lo que también la hace más vulnerable a esta crisis. Como destacamos en nuestra edición de hoy, solo la producción representa alrededor del 10% del Producto Interior Bruto provincial, con unos 1.400 millones. A ella hay que sumar otras actividades vinculadas como los mataderos, la transformación de la carne en productos derivados y su comercialización, por lo que su peso es mucho mayor. De momento, el dispositivo desplegado por la Generalitat parece que está siendo efectivo, porque no se han detectado jabalíes afectados fuera del perímetro de 20 kilómetros a la redonda de donde se registró el foco, ni tampoco en los cerdos de granjas que están dentro de esta zona. Hay que confiar en que seguirá siendo así, pero incluso en este escenario las consecuencias negativas se mantendrán al menos durante un año, que es el tiempo que debe pasar para que un territorio sea declarado oficialmente libre de peste porcina. Las exportaciones fuera de la Unión Europea han quedado muy afectadas, porque países como Japón o Filipinas han cerrado de momento sus fronteras a la entrada de carne de cerdo procedente de España. Por su parte, China ha aceptado la regionalización por provincias y solo rechaza la que es originaria de Barcelona, pero ha vetado por completo las importaciones de tripería y casquería.

Las comarcas de Lleida cuentan con 2.345 granjas, que constituyen un elemento muy importante a la hora de fijar la población en los pueblos. Un 80% de las de engorde están integradas, es decir, que sus titulares no son dueños de los cerdos, que son proporcionados por una empresa que también facilita el pienso y otros servicios, como los veterinarios, y el ganadero recibe un importe fijo por cada cabeza. En situaciones de crisis, siempre son los eslabones más débiles de la cadena los que sufren más, y en este caso son los granjeros, tanto si forman parte de la mayoría que están integrados como de la minoría que continúan siendo independientes, porque estos carecen de los recursos que tiene una gran empresa para hacer frente a un periodo prolongado de pérdidas, por mucho de que en los años anteriores los beneficios hayan sido históricos. Las cotizaciones en Mercolleida han bajado alrededor del 20% desde que se registraron los primeros casos de peste y las pérdidas superan los 30 euros por cada animal, unos números rojos que acabarán siendo inasumibles para muchos ganaderos si se mantienen en el tiempo. Por eso resulta determinante evitar que haya más focos de peste porcina y negociar con los países que no forman parte de la UE para que vuelvan a dar luz verde a las importaciones de carne producida fuera de la “zona cero” de esta crisis.