Los grandes retos de 2026 en Lleida

Este 2026 viene cargado de retos en la demarcación. En Lleida ciudad deberá ponerse en marcha la nueva concesión del servicio de limpieza de la vía pública y recogida de la basura, que seguirá en manos de Ilnet, como en los últimos veinte años. El nuevo contrato permitirá incorporar maquinaria más moderna y la principal incógnita es si esta mejora servirá para acabar con la suciedad en las calles, que ha suscitado muchas críticas ciudadanas en los últimos años. Las obras del futuro parque comercial Promenade en Torre Salses, entre La Bordeta y Els Mangraners, deberían comenzar en las próximas semanas, mientras que no hay perspectivas de que pueda haber grandes avances en el plan de la estación, en un año en que se estrenará la nueva terminal de buses al lado de la de trenes. Habrá que ver si se desbloquea por fin el gran polígono industrial de Torreblanca, un proyecto prioritario no solo para Lleida, sino para Catalunya, y del que aún no se ha aprobado ni el plan director cinco años después del inicio de los trámites. A nivel de comarcas, uno de los grandes interrogantes es cómo se acabará resolviendo el conflicto por la modernización del Canal d’Urgell, después de que todas las colectividades de regantes, salvo una, hayan rechazado el modelo de financiación pactado por la junta de gobierno y la Generalitat. Y quizás el aspecto más crucial para la economía leridana será la evolución de la peste porcina. Si se logra contenerla dentro del foco detectado en el entorno del parque de Collserola, el sector porcino sufrirá consecuencias negativas pero no catastróficas, teniendo en cuenta que hasta hace unos meses había registrado dos ejercicios con beneficios récord. Hay que confiar en que será así, porque de lo contrario el impacto sería enorme, e igualmente habrá que esperar que no haya más casos de dermatosis bovina y de gripe aviar. Por otro lado, está previsto que en los próximos meses se inicien las obras de la gran planta de biogás de La Sentiu de Sió, que, al igual que otros proyectos similares, es rechazada por ecologistas y parte de los vecinos, que argumentan que, a parte de purines y estiércol de granjas de la zona, recibirá todo tipo de residuos orgánicos procedentes de otros lugares. Las localidades pequeñas también estarán muy pendientes del desarrollo del Estatuto de los Municipios Rurales, que teóricamente debe garantizarles servicios públicos de calidad y medidas para luchar contra el despoblamiento. Y por último, a nivel de movilidad, este será el año en que Ferrocarrils de la Generalitat relevará a Renfe en el servicio de la línea Lleida-Cervera-Manresa, mientras que el Pirineo necesita que el acuerdo entre el Govern y el Estado para mejorar el Eix Pirinenc empiece a plasmarse en obras. Hay más retos y actuaciones proyectadas o en marcha, pero estos marcarán el devenir de 2026 en las comarcas de Lleida.