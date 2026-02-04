Año preelectoral en la Paeria

Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, puso ayer sobre la mesa las cartas que jugará en los 16 meses que faltan para las elecciones municipales, tras la aprobación automática de los presupuestos de este año al haber transcurrido un mes desde que perdió la cuestión de confianza y no haberse presentado una moción de censura. Hizo hincapié en la política de vivienda, la planificación urbanística, la regeneración del Centro Histórico y en que dará prioridad a velar por el buen estado de los espacios públicos. Sobre esta última cuestión, indicó que creará la figura de un comisionado de alcaldía que se ocupará de ello, teniendo a su servicio un nuevo cuerpo de inspección que, además de hacer todas las gestiones necesarias para solucionar los problemas que haya en el día a día, dispondrá de capacidad sancionadora. Con esta medida y la entrada en vigor durante la primavera del nuevo contrato de limpieza de las calles y recogida de la basura, el gobierno municipal confía en poner coto a una de las principales quejas de la ciudadanía en los últimos años: la suciedad en la vía pública. Por lo que respecta a la vivienda, anunció la inmediata concesión de licencia para construir 190 viviendas asequibles fruto de la colaboración entre la Paeria, que facilita solares, y la iniciativa privada, que se sumarán a las 159 de este tipo que se están edificando. Larrosa aseguró que pronto se iniciarán las primeras actuaciones del plan de barrios del Centro Histórico y confirmó que en marzo llevará el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) al pleno, recordando que el vigente es de 1999, por lo que ha quedado desfasado. Aprovechó para destacar que su aprobación es clave para llevar adelante el plan de la estación, que veinte años después de que fuera presentado por primera vez continúa sin visos de poder ser una realidad a corto plazo. Por otro lado, detalló que el próximo día 26 tendrá lugar el acto de colocación de la primera piedra e inicio de obras del nuevo centro comercial Promenade en Torre Salses y, además, señaló que el plan de solucionar la falta de una mezquita para la principal comunidad musulmana de Lleida facilitando un solar municipal en el polígono de Camí dels Frares ha decaído porque este colectivo ha renunciado a esta opción, después de que el gobierno del PSC no contara con los apoyos suficientes para que el pleno diera luz verde al acuerdo. El alcalde subrayó que no hay ningún modelo de ciudad alternativo al del PSC, al que definió como “el mejor con diferencia”. También afirmó que su gobierno tiene 120 proyectos en marcha, aunque admitió que algunos dependen del apoyo de partidos de la oposición. Precisamente, este puede ser su principal problema, porque igual que él puso ayer el foco de la parte final de su discurso en las municipales, las demás formaciones harán lo mismo y no le pondrán fácil darle su respaldo.