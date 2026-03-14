Tecnología para una mayor equidad territorial

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La conselleria de Salud presentó ayer en Tremp un servicio pionero en todo el Estado de transporte sanitario con drones entre el hospital del Pallars y el Arnau de Vilanova. Está previsto que entre en funcionamiento en verano, una vez completados todos los trámites normativos, y servirá para el envío de bolsas de sangre, muestras biológicas, fármacos y material médico. Este sistema reduce el tiempo del traslado y la degradación de las muestras. Además, podrá atender servicios no programados. Salud, que ya trabaja para que en una segunda fase haya nuevas rutas con drones entre Tremp, Sort y Vielha que den servicio a los hospitales y ambulatorios de esta zona del Pirineo, subraya que esta prestación contribuirá a una mayor equidad territorial. Esta iniciativa es una apuesta más en la línea de utilizar las nuevas tecnologías para mejorar los servicios sanitarios en las zonas menos pobladas. Una muestra es el de la Tele-UCI territorial impulsada por el servicio de Medicina Intensiva del Arnau y la dirección del hospital de Tremp, que en su primer año de funcionamiento evitó que un 14% de enfermos graves que estaban en el segundo centro tuvieran que ser trasladados. Asimismo, este hospital y el Santa Maria de Lleida comparten gestión a través de la empresa pública GSS, y está previsto que esta también asuma la de Sant Hospital de La Seu d’Urgell. Aparte de para la atención a los pacientes, este tipo de proyectos y el trabajo en red también pueden ser positivos de cara a que los profesionales de medicina o enfermería no consideren que trabajar en centros sanitarios alejados de las principales ciudades es un lastre para su carrera. Ahora es posible hacer actividades de formación y formar parte de un servicio sanitario más amplio interactuando a distancia. Precisamente, el ejemplo de la administración puede ser un incentivo para que empresas privadas den el paso para prever su implantación en el Pirineo o faciliten que sus empleados puedan trabajar allí, para lo que es necesario completar el despliegue de fibra óptica y mejorar las infraestructuras viarias.

Jabalíes y peste porcina

El Govern parece haber asumido la demanda de las organizaciones agrarias y de representantes del sector de que hay que abatir todos los jabalíes del área afectada por el brote de la peste porcina africana en el entorno de Collserola. Dos meses y medio después, con un balance de 227 casos detectados, es urgente proceder a esta operación por varios motivos: hay que adoptar medidas contundentes para evitar que el virus afecte a cerdos; en Catalunya hay una sobrepoblación de jabalíes, mucha más que los alrededor de 600 que hay en aquella zona; e igualmente la enfermedad acabaría con la mayoría de ellos.