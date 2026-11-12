Huelga y malestar social

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La huelga general para denunciar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y pedir sueldos dignos y la intervención del mercado inmobiliario tuvo un seguimiento muy desigual en función de los sectores y estuvo lejos de ser mayoritaria, por mucho que CCOO indicara al mediodía que en Catalunya había sido del 84%. También es remarcable el alto nivel de cumplimiento de los servicios mínimos, en contraposición con lo que sucedió el martes con el paro de los maquinistas de Renfe. Y como suele ser habitual, las principales incidencias fueron los cortes de carreteras por parte de piquetes sindicales, así como algunas cargas policiales, sobre todo en Madrid. Era la primera en 14 años y en los días previos estuvo marcada por el debate de si era una huelga con finalidades políticas, teniendo en cuenta que tuvo lugar dos días antes del inicio de la campaña electoral. Es una polémica superflua. Todas las huelgas generales son políticas, porque conseguir sus reivindicaciones requiere de una acción política. Otra cosa es el posicionamiento de los distintos partidos y a cuáles puede beneficiar una iniciativa como esta. El PSOE y las otras fuerzas de izquierda le dieron su apoyo, mientras que PP y Vox la censuraron, afirmando que se hacía en contra de la oposición. ¿Es esto así? Lo cierto es que los sindicatos mayoritarios no la tenían planeada desde hacía tiempo a la espera del momento más propicio para llevarla a cabo, sino que surgió de las protestas por las dificultades de acceso a la vivienda a raíz del mediático desahucio de Maricarmen. Fueron el Sindicato de Inquilinas y los jóvenes que acamparon en las calles los que preconizaron su convocatoria, que fue asumida por las formaciones sindicales. Esta llegó justo después de que Pedro Sánchez hubiera anticipado las elecciones al vetar PP, Vox y Junts en el Congreso el decreto aprobado por el Gobierno para contener el precio de los alquileres. Entonces, los dos primeros partidos se lanzaron a descalificar la huelga al considerar que ayudaba a movilizar a los electores de izquierda, lo que podía amenazar la mayoría absoluta que, según casi todas las encuestas, suman entre ambos. Han puesto el foco en este aspecto, en lugar de ponerlo en que el PSOE lleva ocho años al frente del Gobierno y ha tenido mucho tiempo para impulsar la aprobación de leyes y decretos en favor de los inquilinos antes de este último que fue rechazado. Cada uno es libre de pensar lo que quiera sobre si este paro estaba justificado o no, pero la realidad es que la mayoría de los salarios suben menos que el coste de la vida y que alquilar o comprar un piso en solitario es directamente imposible para la mayoría de personas y, muchas veces, difícil incluso contando con dos sueldos. Gobierne quien gobierne tras el 29-N, o se buscan soluciones de inmediato o el malestar social continuará creciendo.