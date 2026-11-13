No son unas elecciones más

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La campaña para las elecciones generales del próximo día 29 comenzó anoche, a renglón seguido de la jornada de huelga general y horas después de que la Diputación Permanente del Congreso aprobara el decreto de vivienda cuyo rechazo en el pleno de la Cámara el pasado 2 de octubre, por los votos en contra de PP, Vox y Junts, motivó que Pedro Sánchez anticipara los comicios. Siempre se ha dicho que las campañas cambian un porcentaje de votos muy pequeño, de alrededor del 5%, por lo que difícilmente son decisivas. De hecho, casi todas las encuestas publicadas en las últimas semanas apuntan a que esta tampoco debería serlo, porque conceden una holgada mayoría absoluta a la suma de escaños de PP y Vox. La única excepción es la del CIS, cuyo sondeo publicado ayer en ningún caso prevé esta posibilidad y da como ganador al PSOE con entre 134 y 143 escaños. Una de las claves del resultado final es que en numerosas provincias la asignación de un diputado a una u otra formación puede depender de unos cientos de votos, en una balanza en la que también tendrá mucho que ver la participación. Hasta hace pocas semanas, las bases de la izquierda parecían desmovilizadas, en contraposición a las de la derecha. Las protestas por la vivienda, que culminaron con el paro general, fueron un aldabonazo que pareció cambiar este escenario, hasta que tuvo lugar la tragedia del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, con 69 muertos. Por otro lado, la reelección contra todo pronóstico de Lula como presidente de Brasil ante Bolsonaro y la victoria mucho más amplia de lo esperado de los demócratas frente a los republicanos en Estados Unidos han demostrado que la ola ultra no es invencible. Habrá que ver si el problema de la vivienda o los últimos triunfos de la izquierda a nivel internacional pesarán más o menos que el accidente de Urda a la hora de que los ciudadanos apoyen o den la espalda al PSOE. Además, los que deberían ser sus teóricos socios tienen la desventaja de la desunión. En la derecha y la ultraderecha, el panorama está muy claro: solo cuentan PP y Vox. Al otro lado del arco parlamentario, Frente Amplio y Podemos se disputarán los votos a la izquierda de los socialistas y en varias comunidades competirán también con otras fuerzas. En un panorama más polarizado que nunca desde la restauración de la democracia, estas no son unas elecciones más. Populares y socialistas lo demuestran con los acuerdos que han alcanzado con Vox los primeros y con Frente Amplio los segundos para maximizar los votos para el Senado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, proclamó abiertamente que su objetivo es controlar las tres quintas partes de los escaños para poder cambiar la composición del Tribunal Constitucional a su antojo, sin tener que pactar con el PSOE. El diálogo entre los grandes partidos ha pasado a la historia.