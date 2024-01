Davos y Bilderberg. Grupos de WhatsApp de influencia mundial

Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial (IA) en DavosCelebrado el Foro Económico Mundial durante la tercera semana de enero en dicha ciudad suiza, que lo viene acogiendo desde el año 1988, este 2024 llevaba por lema “Reconstruir la confianza”. Para cumplir con ese noble objetivo, sus miembros financieros –más de mil empresas con una facturación individual superior a los mil millones de euros– investidos como reyes y señores del universo del poder dedicaron el cuarto día a la IA. Y, si el Señor creo ese día el Sol, la Luna y las estrellas, ellos pusieron sobre el universo de Davos a los principales astros que brillan en el firmamento de la tecnología con Sam Altman a la cabeza, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT, sin querer reconocernos a todos que como aquellos astros que no tienen luz propia necesitan para brillar que, desde abajo, millones y millones de personas que tienen los pies en la tierra les alumbremos cada día.Riesgos de la IAAlgunos vaticinan que acabará con una buena parte del empleo actual, sin embargo, la mayoría de los asistentes al foro, como el profesor Sala i Martín, son más prudentes y opinan que la IA no va a destruir empleo, pero sí que serán muchos los trabajos a los que afectará en la forma que los conocemos hoy. Elon Musk va más allá y, en conversación mantenida con el primer ministro británico, Rishi Sunak, señala a la IA como la mayor amenaza existencial para el empleo. Desde mi particular visión, como ingeniero y psicólogo, pero sobre todo como cualquier persona que intenta vivir la realidad actual, constato cómo la gran amenaza para la humanidad ha sido, es y probablemente lo siga siendo, la inteligencia inhumana, la de aquellos líderes que, poseídos por un poder desmedido, inducen y luego arrastran con sus decisiones al totalitarismo y a la destrucción de los que no piensan como ellos, metiéndonos a todos, sin haberlo buscado, en conflictos como los de Gaza o el de Ucrania. El riesgo no está, pues, en los algoritmos y sí en la inteligencia humana de algunos que, con la suya, acaban destruyendo a las personas y la paz entre los pueblos.Los enigmas del Foro de DavosCientíficos, empresarios, políticos y hasta prostitutas de lujo, representantes de casi todos los oficios acudieron a la cita anual. En sus conclusiones finales promulgaron cuestiones que ellos mismos no practican, como lo demuestra lo incompatible que resulta defender su interés por revertir los efectos del cambio climático y luego viajar en más de mil jets privados cruzando y contaminando el planeta que dicen defender. No sabemos si con su ejemplo restablecerán la confianza de los ciudadanos y, sin dudar de que haya entre ellos una buena parte de los líderes que trabajan por la mejora de nuestra vida, se corre el riesgo de que aquellos otros que solo buscan estar alineados con el ansia de perpetuarse en el poder pueden acabar restableciendo la desconfianza y dando al traste con lo bueno que en dicho foro se pueda proclamar. Una reunión anual que contó con la presencia de casi 3.000 asistentes procedentes de todas las élites: tecnológica, social, económica y política. Entre estos últimos, los líderes de más de cien países. Un foro que, junto con el que es capaz de reunir habitualmente el club Bilderberg, permite a sus selectos asistentes formar parte de la más poderosa e influyente red de contactos en sus respectivos WhatsApp.