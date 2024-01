Davos i Bilderberg. Grups de WhatsApp d’influència mundial

Creat: Actualitzat:

La intel·ligència artificial (IA) a DavosCelebrat el Fòrum Econòmic Mundial durant la tercera setmana de gener a l’esmentada ciutat suïssa, que l’acull des de l’any 1988, aquest 2024 portava per lema Reconstruir la confiança. Per complir amb aquest noble objectiu, els seus membres financers –més de mil empreses amb una facturació individual superior als mil milions d’euros– investits com a reis i senyors de l’univers del poder van dedicar el quart dia a la IA. I, si el Senyor va crear aquell dia el Sol, la Lluna i les estrelles, ells van posar sobre l’univers de Davos els principals astres que brillen al firmament de la tecnologia amb Sam Altman al capdavant, CEO d’OpenAI i creador de ChatGPT, sense voler reconèixer-nos a tots que com aquells astres que no tenen llum pròpia necessiten per brillar que, des de baix, milions i milions de persones que toquen de peus a terra els il·luminem cada dia.Riscos de la IAAlguns vaticinen que acabarà amb una bona part de l’ocupació actual, tanmateix, la majoria dels assistents al fòrum, com el professor Sala i Martín, són més prudents i opinen que la IA no destruirà ocupació, però sí que seran molts els treballs que afectarà en la forma que els coneixem avui. Elon Musk va més enllà i, en conversa mantinguda amb el primer ministre britànic, Rishi Sunak, assenyala la IA com l’amenaça existencial més gran per a l’ocupació. Des de la meua particular visió, com a enginyer i psicòleg, però sobretot com qualsevol persona que intenta viure la realitat actual, constato com la gran amenaça per a la humanitat ha estat, és i probablement ho continuarà sent, la intel·ligència inhumana, la d’aquells líders que, posseïts per un poder desmesurat, indueixen i després arrosseguen amb les seues decisions al totalitarisme i a la destrucció dels que no pensen com ells, ficant-nos a tots, sense haver-ho buscat, en conflictes com els de Gaza o el d’Ucraïna. El risc no és, d’aquesta manera, en els algoritmes i sí en la intel·ligència humana d’alguns que, amb la seua, acaben destruint les persones i la pau entre els pobles.Els enigmes del Fòrum de DavosCientífics, empresaris, polítics i fins i tot prostitutes de luxe, representants de gairebé tots els oficis van acudir a la cita anual. En les seues conclusions finals van promulgar qüestions que ells mateixos no practiquen, com ho demostra l’incompatible que resulta defensar el seu interès per revertir els efectes del canvi climàtic i després viatjar en més de mil jets privats creuant i contaminant el planeta que diuen defensar. No sabem si amb el seu exemple restabliran la confiança dels ciutadans i, sense dubtar que hi hagi entre ells una bona part dels líders que treballen per la millora de la nostra vida, es corre el risc que aquells altres que només busquen estar alineats amb l’ànsia de perpetuar-se en el poder poden acabar restablint la desconfiança i malmetent el bo que a l’esmentat fòrum es pugui proclamar. Una reunió anual que va comptar amb la presència de gairebé 3.000 assistents procedents de totes les elits: tecnològica, social, econòmica i política. Entre aquests últims, els líders de més de cent països. Un fòrum que, juntament amb el que és capaç de reunir habitualment el club Bilderberg, permet als seus selectes assistents formar part de la més poderosa i influent xarxa de contactes en els seus respectius WhatsApps.