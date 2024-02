Visto lo visto, esto va a ser un no parar

Creado: Actualizado:

Afalta de doce jornadas para cerrar la fase regular del campeonato comienza a hacerse evidente que, aún siendo muchas las que faltan para finalizar, hasta el cinco de mayo, por cierto con un, ahora mismo, apasionante Hércules-Lleida en el Rico Pérez, esto va a ser un no parar. El liderato del grupo tercero de la Segunda RFEF, dada la igualdad de los aspirantes, es como una especie de ruleta que va dando y quitando puestos en las plazas de ascenso directo y en las cuatro de play off. En cada jornada las piezas se mueven dado lo ajustado de los resultados y el escaso margen de puntos que separan a los equipos. Lo mismo que ha pasado este fin de semana. El líder Europa no pudo pasar del empate en el campo del Sant Miquel de Balansat, donde juegan los ibicencos de la Peña Independiente y cae hasta la cuarta plaza, a un punto de un trío de nuevos líderes encabezados por el Hércules, pero empatado a puntos con el Lleida y el Badalona Futur, que comparten posición aunque el mejor ‘average’ deja a los alicantinos en plaza de ascenso directo.El caso es que el Lleida no lo tuvo fácil en el Camp d’Esports ante un Manresa que se presentó con el agua al cuello. Un gol del colombiano Becerra, recién entrado en el terreno de juego, le dio los tres puntos en un partido en el que se mostró superior a un rival inofensivo en ataque, pero que no acertó nunca a cerrarlo de manera definitiva.Primer gol de Becerra con el equipo que hizo estallar de alegría a la parroquia colombiana que acude a animarle al estadio. Seguro que si pudieran le invitarían a un ceviche de su país, una de las especialidades del restaurante Brito’s. Su diana, mezcla de habilidad y oportunismo, da vida a los de Viadero que volverán a jugársela el domingo (12.00 horas) en la también ibicenca Santa Eulària ante el Peña Deportiva. Y sin Neyder Lozano, expulsado al final.