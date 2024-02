Pel que sembla, això serà un no parar

Creat: Actualitzat:

Afalta de dotze jornades per tancar la fase regular del campionat, comença a fer-se evident que, tot i que encara són moltes les que falten per acabar, fins al cinc de maig, per cert amb un, ara mateix, apassionant Hèrcules-Lleida al Rico Pérez, això serà un no parar. El liderat del grup tercer de la Segona RFEF, atesa la igualtat dels aspirants, és com una espècie de ruleta que va donant i traient llocs a les places d’ascens directe i en les quatre de play-off. En cada jornada les peces es mouen pels resultats tan ajustats i per l’escàs marge de punts que separen els equips. El mateix que ha passat aquest cap de setmana. El líder Europa no va poder passar de l’empat al camp del Sant Miquel de Balansat, on juguen els eivissencs de la Penya Independent i cau fins a la quarta plaça, a un punt d’un trio de nous líders encapçalats per l’Hèrcules, però empatat a punts amb el Lleida i el Badalona Futur, que comparteixen posició encara que el millor average deixa els alacantins a la plaça d’ascens directe.El cas és que el Lleida no ho va tenir fàcil al Camp d’Esports contra un Manresa que es va presentar amb l’aigua fins al coll. Un gol del colombià Becerra, acabat d’entrar al terreny de joc, li va donar els tres punts en un partit en el qual es va mostrar superior a un rival inofensiu en atac, però que no va aconseguir mai tancar-lo de manera definitiva.Primer gol de Becerra amb l’equip que va fer esclatar d’alegria la parròquia colombiana que acudeix a animar-lo a l’estadi. Segur que si poguessin el convidarien a un cebiche del seu país, una de les especialitats del restaurant Brito’s. La seua diana, barreja d’habilitat i oportunisme, dona vida als de Viadero, que tornaran a jugar-se-la diumenge (12.00 hores) en la també eivissenca Santa Eulària contra el Penya Esportiva. I sense Neyder Lozano, expulsat al final.