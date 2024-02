Ya somos uno de los grandes

Carrera, ante Simeunovic, no tuvo un buen regreso al Barris Nord. - POL PUERTAS

Creado: Actualizado:

Dentro de una competición se reúnen clubes de muy diversa índole. Ya sea por tamaño de la población donde radica y juega el club en cuestión, y no todos juegan en la capital, como es el caso del Cantabria, que lo hace en Torrelavega, o por su economía, número de socios, aportación publicitaria, apoyo institucional, capacidad del pabellón o implicación de la afición.Ayer nos visitó uno de los grandes, si no el más grande, de los equipos que se pasean por la LEB Oro y fue un gran espectáculo de baloncesto que nos hizo recordar los tiempos de la ACB.La vuelta de Michael Carrera al Barris Nord fue contrarrestada por la presencia de un exEstudiantes como Nacho Arroyo en medio de un ambiente como las grandes ocasiones con la presencia de 5.700 espectadores en la gradería creando un apoyo ensordecedor y haciendo vibrar a pequeños y mayores.No se nos escapa el hecho de que hay clubes más potentes que el nuestro. Eso lo sabemos. Y que al final estarán por encima en la clasificación. Es el caso del rival de ayer, Coruña, Guipúzcoa, Burgos.. pero también es cierto que lucharemos por una posición de privilegio en el play off con Valladolid, Alicante y Tizona.Ayer, ante un equipo muy fuerte como es el Estudiantes, se demostró que somos uno de los grandes de la Liga y que nos hemos ganado el respeto de todo el mundo por méritos propios. De hecho podemos aspirar a todo. Y con el infierno del pabellón Barris Nord todo es posible.