Ja som un dels grans

Dins d’una competició s’apleguen clubs de molt diversa índole. Ja sigui per mida de la població on radica i juga el club en qüestió, i no tots juguen a la capital, com és el cas del Cantàbria, que ho fa a Torrelavega, o per la seva economia, nombre de socis, aportació publicitària, suport institucional, capacitat del pavelló o implicació de l’afició.Ahir ens va visitar un dels grans, si no el més gran, dels equips que es passegen per la LEB Or i va ser un gran espectacle de bàsquet que ens va fer recordar temps d’ACB.La tornada de Michael Carrera al Barris Nord va ser contrarestada per la presència d’un ex-Estudiantes com Nacho Arroyo enmig d’un ambient com a les grans ocasions amb presència de gairebé 5.700 espectadors a la graderia creant un caliu ensordidor i fent vibrar petits i grans d’allò més.No se’ns escapa el fet que hi ha clubs més potents que el nostre. Això ho sabem. I que al final seran per damunt a la classificació. És el cas del rival d’ahir, Corunya, Guipúscoa, Burgos… però també és cert que lluitarem per una posició de privilegi al play-off amb Valladolid, Alacant i Tizona.Ahir davant un de molt fort, Estudiantes, es va demostrar que som un dels grans de la lliga i que ens hem guanyat el respecte de tothom per mèrits propis. De fet podem aspirar a tot. I amb l’infern del Barris Nord tot és possible.