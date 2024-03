Control de la presión

Creado: Actualizado:

Qué apasionante es la LEB Oro. A medida que pasan las jornadas, no deja de sorprender en cuanto a incertidumbre e imprevisibilidad de los resultados que se van dando. Prueba de ello es que en la zona alta parece que San Pablo Burgos no quiere arrojar la toalla y con su victoria en la pista de Estudiantes no renuncia a luchar por el ascenso directo. Por abajo, el colista Clavijo tampoco se rinde y a punto estuvo de vencer al líder Coruña. El Força Lleida en Oviedo, en un final a cara o cruz, con una mejor gestión de la presión en los minutos finales sumó una importante victoria que le afianza entre los mejores.Ser capaz de jugar por debajo en el marcador la mayor parte del encuentro y no perder la concentración, no está al alcance de cualquier equipo. Supone una presión añadida que fácilmente comporta precipitación. Aunque la presión es del todo necesaria para poder evolucionar, esta no debe ser excesiva pues puede provocar efectos contrarios. Durante un partido, es tan necesario por parte de los jugadores no tener miedo a fallar como también saber controlar la ansiedad por anotar. Si no se controla, el balón se puede hacer muy grande y especialmente en los finales de partido como el de anoche.Se dice que en el deporte profesional sólo vale ganar. A media que avanza el curso, todos los equipos, indiferentemente de la posición que ocupan, necesitan ganar para calcanzar sus objetivos. Las victorias se van haciendo muy difíciles a medida que se acerca el final de temporada y por consiguiente la presión por ganar cada vez es mayor. El Força Lleida se está mostrando muy difícil de batir en el Barris Nord. Las victorias que vaya consiguiendo a domicilio, previo a los play offs, le van a hacer más fuerte y mejor preparados.