Control de la pressió

Que apassionant que és la LEB Or. A mesura que passen les jornades, no deixa de sorprendre pel que fa a incertesa i imprevisibilitat dels resultats que es van donant. Prova d’això és que a la zona alta sembla que San Pablo Burgos no vol llançar la tovallola i amb la seua victòria a la pista de l’Estudiantes no renuncia a lluitar per l’ascens directe. A la part baixa, el cuer Clavijo tampoc no es rendeix i a punt va estar de vèncer el líder Corunya. El Força Lleida a Oviedo, en un final a cara o creu, amb una millor gestió de la pressió en els darrers minuts, va sumar una important victòria que el consolida entre els millors.Ser capaç de jugar darrere en el marcador la major part del partit i no perdre la concentració, no és a l’abast de qualsevol equip. Suposa una pressió afegida que fàcilment comporta precipitació. Encara que la pressió és del tot necessària per poder evolucionar, aquesta no ha de ser excessiva ja que pot provocar efectes contraris. Durant un partit, és tan necessari per part dels jugadors no tenir por de fallar com també saber controlar l’ansietat per anotar. Si no es controla, la pilota es pot fer molt gran i especialment en els finals de partit com el d’ahir a la nit.Es diu que en l’esport professional només val guanyar. A mesura que avança el curs, tots els equips, indiferentment de la posició que ocupen, necessiten guanyar per tal d’assolir els seus objectius. Les victòries es van fent molt difícils a mesura que s’atansa el final de temporada i per tant la pressió per guanyar cada vegada és més gran. El Força Lleida s’està mostrant molt difícil de batre al Barris Nord. Les victòries que vagi aconseguint a domicili, previ als play-offs, els faran més forts i més ben preparats.