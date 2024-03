Perder en mal momento

Creado: Actualizado:

Lo escribíamos ayer mismo. El Lleida corría el riesgo de que los árboles no le dejasen ver el bosque. La semana ha dado la sensación de que el equipo se ha descentrado con el enfrentamiento con el Badalona Futur y su probable aterrizaje a orillas del Segre, preocupándose por algo que, si finalmente se produce, tendrá lugar la próxima temporada y se ha olvidado de lo mucho, muchísimo, que se jugaba en una Ciutat Esportiva Dani Jarque pasada por agua. El Lleida regaló los primeros 40 minutos al rival y con el resto no le alcanzó, pese a que con el 2-1 aún tuvo opciones antes de encajar el tercero. A la espera de los resultados que puedan producirse hoy –Formentera-Badalona, Sant Andreu-Manresa y Hércules-Valencia Mestalla– y con la victoria del Europa ante el colista La Núcia, el acabar primero comienza a ser ya más una utopía que una realidad. El líder puede irse a seis puntos, a falta de 24 por disputarse y con el average perdido y los de Gràcia se han colado segundos, y con un partido menos que se disputará este miércoles. Así que a los de Viadero no les queda más que intentar enderezar esta irregular segunda vuelta y sumar el máximo de puntos posiblea para acabar entre los cinco primeros (no hacerlo si que sería un desastre) y aferrarse al play off. De momento, el domingo (12.00) ante el Formentera sin Agüero y Campins.