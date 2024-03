Perdre en mal moment

Creat: Actualitzat:

Ho escrivíem ahir mateix. El Lleida corria el risc que els arbres no li deixessin veure el bosc. La setmana ha fet la sensació que l’equip s’ha descentrat amb l’enfrontament amb el Badalona Futur i el seu probable aterratge a la vora del Segre, preocupant-se per una cosa que, si finalment es produeix, tindrà lloc la temporada vinent i s’ha oblidat de tot el que es jugava en una Ciutat Esportiva Dani passada per aigua. El Lleida va regalar els primers quaranta minuts al rival i amb la resta no el va atrapar, malgrat que amb el 2-1 encara va tenir opcions abans d’encaixar el tercer. A l’espera dels resultats que puguin produir-se avui –Formentera-Badalona, Sant Andreu-Manresa i Hèrcules-València Mestalla– i amb la victòria de l’Europa davant del cuer la Nucia, acabar primer comença a ser més una utopia que una realitat. El líder pot anar-se’n a sis punts, a falta de vint-i-quatre per disputar-se i amb l’average perdut i els de Gràcia s’han colat segons, i amb un partit menys que es disputarà aquest dimecres. Així que als de Viadero no els queda més remei que intentar redreçar aquesta irregular segona volta i sumar el màxim de punts possibles per acabar entre els cinc primers (no fer-ho sí que seria un desastre) i aferrar-se al play-off. De moment, diumenge (12.00) contra el Formentera sense Agüero i Campins.