Con la victoria de ayer, el Força Lleida dio un golpe sobre la mesa, demostrando que este año ha ido de menos a más y que es un firme candidato al play off. Creo que es el momento de dar un paso adelante y dejarnos de victimismos sobre los presupuestos, o los equipos que tienen más experiencia en ACB. Se puede considerar que el equipo está consolidado como un referente de la categoría, o al menos como una de las alternativas a estar en la parte alta de la tabla año tras año.Ganando a los equipos considerados más poderosos de la competición, estos triunfos ayudarán a hacer que todos vean al equipo leridano como un rival a batir, que le tengan respeto y que, en caso de llegar a un play off final, el Força Lleida lo empezaría con las mismas condiciones que el resto. Así, con victorias, también será más fácil que el equipo arbitral sea más imparcial.Si se ha ganado a los equipos de arriba, todo el mundo respetará al Força Lleida, le tendrán en mayor consideración y verán que se están haciendo las cosas bien y sobre todo, y muy importante, que no se habrá de demostrar más que los otros para tener las mismas condiciones fuera y sobre todo dentro de la pista.Se debe seguir remando, y no hay que decir que matamos a gigantes, ya que el equipo de la Terra Ferma ya tiene que ser considerado uno de los más importantes de la categoría. El Força Lleida ya es un gigante de la categoría, pero no deben olvidarse de seguir trabajando, todavía queda camino.