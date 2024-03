Creat: Actualitzat:

Amb la victòria d’ahir, el Força Lleida va donar un cop sobre la taula, demostrant que aquest any ha anat de menys a més i que és un ferm candidat al play-off. Crec que és el moment de fer un pas endavant i deixar-nos de victimismes sobre els pressupostos, o els equips que tenen més experiència a l’ACB. Val a considerar que l’equip està consolidat com un referent de la categoria, o almenys com una de les alternatives a estar a la part alta de la taula any rere any.Guanyant als equips considerats més poderosos de la competició, aquests triomfs ajudaran a fer que tots vegin l’equip lleidatà com un rival a batre, que li tinguin respecte i que, en cas d’arribar a un play-off final, el Força Lleida el començaria amb les mateixes condicions que la resta. Així, amb victòries, també serà més fàcil que l’equip arbitral sigui més imparcial.Si s’ha guanyat els equips de dalt, tothom respectarà el Força Lleida, el tindran en més consideració i veuran que s’estan fent les coses bé i sobretot, i molt important, que no s’haurà de demostrar més que els altres per tenir les mateixes condicions fora i sobretot dins de la pista.S’ha de continuar remant, i no s’ha de dir que matem gegants, ja que l’equip de la Terra Ferma ja ha de ser considerat un dels més importants de la categoria. El Força Lleida ja és un gegant de la categoria, però no han d’oblidar-se de continuar treballant, encara queda molt de camí.