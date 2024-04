Creado: Actualizado:

A falta de solo siete jornadas para el final de la Liga regular, la LEB Oro está haciendo honor a su nombre al concentrar a siete equipos separados por dos partidos en la clasificación. Ahora todo es posible y estos siete clubes pueden luchar incluso por la primera posición que da acceso directo a la Liga ACB.La marcha del equipo es tan positiva que se están viendo inputs que hacía mucho tiempo estaban prácticamente olvidados, como los cánticos de “¡volem ACB!” de la afición en el Barris Nord y el hecho de reunir a centenares de seguidores para viajar hasta Logroño para animar al equipo. Como dice el entrenador Encuentra, “en el Barris Nord pasan cosas”.Subir a la Liga ACB es una tarea muy difícil teniendo en cuenta el potencial tanto económico como deportivo de los rivales que hay, pero nos hemos ganado el derecho a soñar y el primer paso ya lo hemos dado clasificándonos para los play offs. Es cierto que el average con gran parte de los rivales directos no nos favorece, pero no es menos cierto es que algunos cruces entre ellos puede jugar a nuestro favor. Quien ha demostrado que ya ha subido a la ACB es la afición. Ayer en Logroño una multitud de burdeus se hizo con el pabellón del Clavijo dando color al vino de reserva de La Rioja para celebrar una victoria más y van 19. Ha llegado la hora punta, como la película Rush Hour, en la que los detectives Jackie Chan y Chris Tucker cierran con éxito un caso muy complicado.El próximo viernes recibiremos al Valladolid en el Barris Nord y reviviremos el amargo recuerdo de la pasada temporada, con aquella canasta final que los árbitros no quisieron conceder en el segundo partido del play off, que levitará por la grada del coliseo.