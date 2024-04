Creat: Actualitzat:

A falta de només set jornades per al final de la Lliga regular, la LEB Or està fent honor al seu nom al concentrar set equips separats per dos partits a la classificació. Ara tot és possible i aquests set clubs poden lluitar fins i tot per la primera posició que dona accés directe a la Lliga ACB.La marxa de l’equip és tan positiva que s’estan veient inputs que feia molt de temps estaven pràcticament oblidats, com els càntics de “volem ACB!” de l’afició al Barris Nord i el fet de reunir centenars de seguidors per viatjar fins a Logronyo per animar l’equip. Com diu l’entrenador Encuentra, “al Barris Nord passen coses”.Pujar a la Lliga ACB és una tasca molt difícil tenint en compte el potencial tant econòmic com esportiu dels rivals que hi ha, però ens hem guanyat el dret a somiar i el primer pas ja l’hem fet classificant-nos per als play-offs. És cert que l’average amb gran part dels rivals directes no ens afavoreix, però no és menys cert és que alguns encreuaments entre ells pot jugar al nostre favor.Qui ha demostrat que ja ha pujat a l’ACB és l’afició. Ahir a Logronyo una multitud de bordeus es va fer amo i senyor del pavelló del Clavijo donant color al vi de reserva de la Rioja per celebrar una victòria més i en van 19. Ha arribat l’hora punta, com la pel·lícula Rush Hour, en què els detectius Jackie Chan i Chris Tucker tanquen amb èxit un cas molt complicat.Divendres vinent, rebrem el Valladolid al Barris Nord i reviurem l’amarg record de la passada temporada, amb aquella cistella final que els àrbitres no van voler concedir en el segon enfrontament del play-off, que levitarà per la grada del coliseu.