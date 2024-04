Cinco cronistas

Creado: Actualizado:

Durante toda la temporada somos 5 cronistas los que jornada tras jornada intentamos reflejar, opinar o simplemente comentar, unas veces las victorias, otras veces las dudas y las incertidumbres. Ahora, a las puertas de un play off ya asegurado, me atrevo a afirmar que todos coincidimos en que es el momento de pensar que “sí se puede”, momento de no solo soñar sino de confiar que somos un equipo de ACB.El primer escenario pasa por acabar primeros, a pesar de que Coruña ocupa esa posición. Aún quedan 4 jornadas y en el baloncesto todo puede pasar. Por otro lado, para el resto de los equipos que no consigan esa ansiada primera plaza, una vez finalizada la fase regular queda un eterno y emocionante play off, seguido de una Final Four con un solo billete a la élite.Es el momento de cerrar filas y empujar todos en una misma dirección: afición, jugadores, staff técnico, directiva, sponsors… ciudad. Nos merecemos volver a tener ese paseo triunfal que se hizo en el pasado; donde Manel Bosch, Jaume Comas, Roger Grimau, entre otros muchos, nos hicieron disfrutar de ser equipo de ACB.Estamos cerca y a la vez lejos. Queda lo más duro. Los detalles, la paciencia, la constancia y la suerte serán claves. La Liga regular la cerraremos en plena Festa Major. Si no hay ascenso directo, habrá una lucha al mejor de 5 partidos, hasta llegar al 8 y 9 de junio, a la Final Four. Mientras tanto quedan partidos frente a Melilla, Cantabria, Cáceres y Menorca y estos 5 cronistas seguiremos reflejando, opinando o simplemente comentando… Ahora toca sufrir, luchar y soñar. El fin de semana nos deja una noticia triste, el fallecimiento de Jordi Piqué, amante del basquet y directivo de la RT de Lleida. Lamentamos profundamente la pérdida.