Durant tota la temporada som cinc cronistes els que jornada rere jornada intentem reflectir, opinar o simplement comentar, unes vegades les victòries, altres vegades els dubtes i les incerteses. Ara, a les portes d’un play-off ja assegurat, m’atreveixo a afirmar que tots coincidim que és el moment de pensar que “sí que es pot”, moment de no només somiar sinó de confiar que som un equip d’ACB.El primer escenari passa per acabar primers, malgrat que el Corunya ocupa aquesta posició. Encara queden quatre jornades i al bàsquet tot pot passar. D’altra banda, per a la resta dels equips que no aconsegueixin aquesta anhelada primera plaça, una vegada finalitzada la fase regular queda un etern i emocionant play-off, seguit d’una Final Four amb un sol bitllet a l’elit.És el moment de fer pinya i remar tots en una mateixa direcció: afició, jugadors, staff tècnic, directiva, espònsors.. ciutat. Ens mereixem tornar a tenir aquest passeig triomfal que es va fer en el passat; on Manel Bosch, Jaume Comas, Roger Grimau, entre molts d’altres, ens van fer disfrutar de ser equip d’ACB.Hi estem a prop i alhora lluny. Queda el més dur. Els detalls, la paciència, la constància i la sort seran claus. La Lliga regular la tancarem en plena festa major. Si no hi ha ascens directe, hi haurà una lluita al millor de cinc partits, fins a arribar al 8 i 9 de juny, a la Final Four. Mentrestant queden enfrontaments contra Melilla, Cantàbria, Càceres i Menorca i aquests cinc cronistes continuarem reflectint, opinant o simplement comentant.. Ara toca patir, lluitar i somiar. El cap de setmana ens deixa una notícia trista, la mort de Jordi Piqué, amant del basquet i directiu de l’RT de Lleida. Lamentem profundament la pèrdua.